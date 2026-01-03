Napoli, si pensa al clamoroso ritorno di Raspadori: è una lotta a tre

Ha dell’inaspettato quanto trapelato nelle ultime ore, il Napoli starebbe seriamente pensando ad un ritorno molto importante, quello di Giacomo Raspadori; tuttavia la lotta è serrata, al momento ci sono tre club con i fari puntati sull’ex Sassuolo, ciononostante potrebbero aggiungersene anche altri.

Raspadori ha vissuto in azzurro gli anni dal 2022 al 2025, praticamente sono passati appena sei mesi da quando ha lasciato Napoli, in questi anni ha vinto 2 Scudetti e ha dimostrato il suo talento, anche se sembra che buona parte di esso debba ancora sbocciare.

Raspadori, lotta a tre per l’acquisto

Nell’estate 2025 Giacomo Raspadoroi è volato in Spagna, direzione Madrid, sponda Atletico, tuttavia il suo legame con il Colchoneros non è sbocciato affatto, 11 presenze in Liga con appena due assist, senza gol all’attivo, ma soprattutto senza praticamente mai essere titolare.

Proprio questa situazione attuale con pochi minuti a disposizione rende la situazione di Raspadori in divenire e proprio per questo ci sarebbero ben tre club pronti ad assicurarsi le prestazioni dell’ex Napoli e Sassuolo.

Partendo dalla pista più probabile, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe già stato un accordo tra l’Atletico Madrid e la Roma su un prestito oneroso con diritto di riscatto, tuttavia in questo caso sarebbe proprio il calciatore a non essere convinto della destinazione.

Nel caso in cui l’ipotesi Roma non si concretizzi, a questo punto subentrerebbero due club, ossia il Napoli e la Lazio, entrambi interessati a poter riportare Raspadori in Italia.

Anche nel caso del Napoli, si parla di un prestito con eventuale diritto di riscatto, tuttavia in questo caso ci sarebbe in quid in più: la conoscenza dell’ambiente e dell’allenatore che sono due aspetti da non sottovalutare.

Infine, non va dimenticato che sullo sfondo resta anche la possibilità di rimanere all’Atletico, anzi Simeone a riguardo ha proprio detto esplicitamente che per il modo in cui si sta allenando, nulla lascia presagire ad una sua partenza.

In conclusione, la situazione resta in divenire, la Roma al momento è in pole, tuttavia la volontà del giocatore deciderà le sorti di questa lotta a tre che potrebbe tranquillamente protrarsi per tutto il mese di Gennaio.