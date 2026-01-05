Buone notizie per il Napoli, nulla di grave per Neres: corsa contro il tempo per l’Inter

Fra le tante buone notizie che sono arrivate dal Napoli nella partita con la Lazio, una è stata sicuramente preoccupante: l’uscita dal campo di Neres. Una volta uscito dal campo si temeva il peggio, un infortunio molto lungo, tuttavia gli esami hanno dato esito positivo ed ora scatta la corsa contro il tempo per vederlo in campo già a San Siro contro l’Inter.

D’altra parte, un infortunio di un giocatore così importante per Conte all’inizio di un tour de force che durerà fino ad inizio Febbraio sarebbe stato davvero difficile da digerire; tuttavia per fortuna del Napoli, Conte dovrà fare a meno del brasiliano per appena una settimana, o forse meno.

Neres, è corsa contro il tempo per l’Inter

E’ un trauma distorsivo alla caviglia sinistra quello che ha fermato David Neres nella sfida domenicale con la Lazio, nulla di grave per lui che dovrà stare ai box “soltanto” sette giorni, con il sogno di poter tornare proprio per il big match con l’Inter.

Tuttavia, è bene specificare che quando parliamo di ritorno per l’Inter si intende che potrà disputare uno spezzone di gara visto che al momento sembra alquanto improbabile poterlo vedere dal primo minuto a San Siro.

Tutto ciò deriva dal fatto che proprio per i tanti impegni ravvicinati in poco tempo, tutti di grande importanza, non si può correre il rischio di anticipare i tempi perché altrimenti si rischierebbe di perdere il ragazzo per tutto il mese, cosa che il Napoli non può assolutamente permettersi.

In sintesi possiamo dire che Neres nel match di ieri ha fatto prendere un bello spavento ai suoi tifosi e ad Antonio Conte ma che alla fine dei conti esce più che fortunato da quanto accaduto ieri all’Olimpico.

Infatti, un suo infortunio grave sarebbe stata una bella mazzata sia per lui che per Antonio Conte visto che il brasiliano ha trovato la sua forma migliore proprio nell’ultimo mese e mezzo e perderlo sul più bello sarebbe stato un danno grave anche per il ragazzo dal punto di vista emotivo.

Riassumendo, Neres salterà sicuramente il match con il Verona, mentre c’è un barlume di speranza circa la sua presenza a San Siro nel match con l’Inter, mentre sicuramente tornerà a disposizione a partire dall’inizio della prossima settimana.