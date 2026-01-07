Napoli, De Bruyne già ai saluti? Spunta la pista Arabia Saudita

Nella scorsa estate il Napoli di De Laurentiis ha messo a segno un colpo internazionale di grandissima portata come quello rappresentato dall’acquisto di De Bruyne, tuttavia secondo le ultime indiscrezioni potrebbe avvenire una clamorosa separazione anticipata in direzione Arabia.

Infatti, da un lato l’infortunio, dall’altro il Mondiale estivo, ultimo appuntamento di rilievo per De Bruyne con la maglia del Belgio, farebbero sì che il giocatore non voglia “spremersi” troppo negli ultimi mesi prima del Mondiale.

De Bruyne, possibile addio in direzione Arabia?

I primi mesi di Kevin De Bruyne al Napoli non sono stati affatto male, tuttavia l’infortunio patito nella sfida contro l’Inter ha cambiato drasticamente la sorte della sua stagione costringendolo ai box almeno fino a Marzo.

Come ben sappiamo, per un calciatore della sua età, tornare da un lungo infortunio non è mai semplice e soprattutto richiede un tempo maggiore rispetto ai più giovani, il tutto con un Mondiale alle porte che rappresenta un grande obiettivo per De Bruyne visto che sarà con ogni probabilità l’ultimo grande appuntamento della sua carriera con la Nazionale.

Proprio per questo motivo il Mondiale rappresenta l’obiettivo primario per un giocatore che, a livello di club, ha vinto tutto quello che si poteva vincere e che quindi ora sta studiando il modo migliore per rendere al meglio in America la prossima estate.

KDB diviso tra Napoli e Arabia

Proprio quest’oggi è spuntata la pista Arabia Saudita per De Bruyne che da un lato può sembrare una sciocchezza dal momento in cui andrebbe a confrontarsi con un livello di gran lunga inferiore al suo ed in generale a quello di un Mondiale, però dall’altro potrebbe avere i suoi vantaggi.

Infatti, avrebbe la sicurezza di mettere in campo i minuti necessari affinché ritorni ad una condizione adeguata, il tutto potendo gestirsi praticamente in autonomia, cosa che senza dubbio non potrebbe fare in un Napoli impegnato, forse, in 3 competizioni a Marzo.

Inoltre, al momento si sarebbe palesato l’interesse di alcuni club sauditi, tuttavia al momento la situazione più probabile resta comunque la sua permanenza al Napoli anche se molto dipenderà dall’evoluzione del suo piano di recupero.

Insomma, proprio nella giornata in cui si scopre che il rientro di Lukaku procede a rilento, questa non è proprio la notizia rassicurante che i tifosi del Napoli auspicavano, ciononostante attualmente De Bruyne è totalmente concentrato sul suo rientro e al far bene al Napoli.