Il Napoli incontra Lang: arriva la decisione sul futuro dell’olandese. Le ultime

Noa Lang continua a essere uno dei nomi più discussi in casa Napoli in vista del mercato di gennaio. L’esterno offensivo olandese, schierato titolare nell’ultimo match di campionato contro l’Hellas Verona, è finito al centro di diverse voci di mercato che lo vedono particolarmente apprezzato all’estero, soprattutto in Turchia.

La decisione sul futuro di Noa Lang

In particolare, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Lang sarebbe seguito con attenzione dal Galatasaray, club alla ricerca di rinforzi di qualità per il reparto offensivo. L’interesse dei giallorossi ha alimentato le speculazioni su un possibile addio anticipato dell’ex PSV, arrivato a Napoli la scorsa estate come uno degli investimenti più importanti del club.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, la società azzurra avrebbe già preso una posizione chiara sulla vicenda. Il Napoli avrebbe infatti avuto un confronto diretto con l’entourage del calciatore, comunicando la decisione di trattenere Lang almeno fino al termine della stagione. Una scelta che chiude, di fatto, a qualsiasi ipotesi di cessione nel mercato invernale.

Nonostante qualche segnale di malumore emerso nei mesi scorsi, il club ritiene l’olandese una risorsa importante per il progetto tecnico e non intende privarsene a metà campionato. Solo al termine della stagione, eventualmente, si valuteranno nuovi scenari. Per ora, dunque, Noa Lang resta al centro del progetto Napoli, chiamato a confermare sul campo l’investimento fatto dalla società.