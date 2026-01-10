Napoli, Neres non recupera in tempo: Conte in emergenza totale

La settimana di David Neres, così come quella di tutti i tifosi del Napoli, è stata caratterizzata da numerosi alti e bassi: all’inizio si pensava che il suo infortunio fosse molto grave salvo poi scoprire che in realtà il problema era ben più semplice di quanto previsto ipotizzando addirittura che potesse essere a disposizione di Conte per la sfida contro l’Inter.

Tuttavia, le ultime notizie ci dicono che Neres non recupererà in tempo per la sfida con l’Inter creando ad Antonio Conte un bel problema in un Napoli che non solo viene da due partite di fila ma che ora vede proprio una carenza di interpreti nel ruolo del brasiliano.

Neres out per l’Inter, come lo sostituirà Conte?

La sensazione che Neres non fosse in grado di sostenere un match ad alto livello si era in realtà già palesata nella giornata di ieri, tuttavia oggi a Castel Volturno è arrivato il verdetto ufficiale: Neres sente ancora dolore alla caviglia sinistra e non sarà della partita a San Siro.

Ciò ha creato un bel problema ad Antonio Conte che verosimilmente proprio in queste ore sta cercando di trovare il giusto interprete nel ruolo del brasiliano ex Ajax, tuttavia la scelta al momento sembra molto complicata sebbene gli interpreti siano effettivamente pochi.

La soluzione più naturale sembra essere quella di sostituire Neres con Noa Lang con Elmas sulla fascia opposta, come di fatto è già avvenuto in occasione del match col Verona, tuttavia questa soluzione non avrebbe convinto affatto Antonio Conte.

Inoltre, con l’assenza di Neres, questa potrebbe anche rivelarsi la soluzione più “prevedibile” per gli avversari e che quindi non potrebbe far beneficiare il Napoli di un effetto sorpresa che in realtà Conte sta cercando.

Una seconda ipotesi, più imprevedibile, riguarda l’avanzamento di Spinazzola in zona offensiva per coprire e colmare il vuoto lasciato da Neres, tuttavia la presenza dell’ex Roma non garantirebbe al Napoli un effetto fulmineo in contropiede favorendo invece una manovra più organizzata.

Al momento c’è molto scetticismo circa l’eventuale possibilità di avanzare Spinazzola e quindi Conte sembra propendere per la scelta di Noa Lang. Tuttavia in big match del genere cambi di formazione e di idee anche a poche ore prima del calcio d’inizio non sono affatto nuovi.