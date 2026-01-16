Lang avvisa il Napoli, l’olandese ha scelto per il suo futuro: le ultime

Nonostante lo spazio limitato avuto finora, Noa Lang non pensa affatto a un addio immediato al Napoli. A raccontarlo è il Corriere dello Sport, che nel focus odierno sul mercato azzurro chiarisce come l’esterno olandese abbia espresso la volontà di restare almeno fino al termine della stagione. L’obiettivo di Lang è chiaro: giocarsi le proprie chance in vista del Mondiale, provando a ritagliarsi un ruolo più importante nella seconda parte dell’annata.

Lang vuole restare in azzurro, l’idea dell’olandese

La posizione del Napoli resta aperta ma ferma allo stesso tempo. Il club non ha chiuso la porta a eventuali uscite, ma non intende fare sconti né agevolare operazioni che non rispondano a una logica precisa. Le prossime due settimane saranno decisive, perché in questo lasso di tempo gli equilibri possono cambiare rapidamente. C’è però una regola ben definita: ogni eventuale ingresso dovrà essere accompagnato da una cessione.

Un principio che vale non solo per Lang, ma anche per gli altri giocatori coinvolti in discorsi di mercato come Marianucci, Ambrosino, Vergara e Mazzocchi. Antonio Conte tiene il gruppo sotto pressione e non fa distinzioni: chi resterà fino alla chiusura del mercato avrà la possibilità di trovare spazio e assumersi responsabilità, ma solo dimostrando di meritarselo sul campo.