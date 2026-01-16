Buongiorno: “Con il Parma mancata l’ultima giocata. Partita con il Sassuolo vale tantissimo”

Alessandro Buongiorno nella giornata odierna si è concesso ad un’intervista nella quale ha parlato della partita col Parma, di quello che è mancato per arrivare alla vittoria, di come il gruppo sta reagendo dopo una serie di 3 pareggi di fila e soprattutto ha parlato dell’importanza del match col Sassuolo.

Infatti, per il Napoli il match col Sassuolo rappresenta un crocevia importante per la stagione azzurra dopo 3 pareggi consecutivi, poiché un passo falso con i neroverdi, ricordando poi l’impegno a Copenhagen prima della trasferta allo Stadium in una settimana, andrebbe a demoralizzare molto il gruppo prima di una delle settimane più importanti della stagione.

Buongiorno:” Contro il Parma è mancata l’ultima giocata”

“Contro il Parma probabilmente ci è mancata un po’ l’ultima giocata, l’ultimo passaggio, la finalizzazione giusta che ci potesse portare al gol. C’è stata anche un po’ di sfortuna, perché nell’occasione che abbiamo avuto, c’è stato un fuorigioco millimetrico.

Siamo amareggiati per questo pareggio, ma cercheremo di lavorare con il mister per migliorare questo aspetto. Potevamo anche essere più veloci per cercare di scardinare un po’ la difesa avversaria.”

La sfortuna, i millimetri e un pò di precisione sono quelli che sono mancati al Napoli per vincere contro il Parma secondo Alessandro Buongiorno che però non dimentica di sottolineare come la squadra sia già al lavoro per cercare di superare il problema.

Calcio d’angolo? “Anche io ho avuto un’occasione parata dal portiere. Ovviamente sono importanti in partite come queste e nelle ultime gare siamo riusciti anche a segnare sfruttando queste occasioni.”

“Le assenze pesano e sono importanti, soprattutto visti i tanti impegni. Noi comunque cerchiamo di lavorare al meglio con i preparatori ed il mister per cercare di farci trovare pronti anche quando ci sono rotazioni. Contro il Parma ci è mancato l’ultimo passaggio, perché per il resto siamo riusciti a mantenere bene il controllo del gioco. Dobbiamo cercare di lavorare su queste cose.

Napoli-Sassuolo è una partita importantissima, come tutte del resto. Tre punti fondamentali, quindi dobbiamo recuperare le energie in fretta e prepararla al meglio”.

In sintesi, per vedere il Napoli con qualche punto in più in campionato sarebbero stati necessari meno infortuni, un pò più di precisione e di fortuna secondo Buongiorno. Tuttavia non dimentica di concentrare l’attenzione sul match di Sabato che, come egli stesso afferma, è realmente una partita fondamentale.