Napoli-Fortini, in chiusura: ecco perché il blocco mercato non vale su questa trattativa

Il Napoli guarda con attenzione al mercato degli under italiani e tra i nomi che stanno emergendo con forza c’è quello di Nicolò Fortini. A parlarne è stato il giornalista Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube, facendo luce sulle strategie del club azzurro e sulle possibili mosse in vista delle prossime sessioni di mercato.

Ecco perché il Napoli può acquistare Fortini

Secondo Schira, il Napoli gode di importanti agevolazioni sugli under italiani: “Il Napoli sugli under italiani ha delle agevolazioni: non ha blocchi, non ha limiti. Tradotto, il Napoli 10-12, anche 15 milioni li può spendere per un giocatore under italiano, ovvero nato dal 2003 in giù”. Un vantaggio che apre scenari interessanti, soprattutto per profili giovani e già pronti per il salto di qualità.

In questo contesto si inserisce proprio Fortini, terzino classe 2006 di proprietà della Fiorentina. “Sapete chi c’è come terzino under italiano che piace al Napoli? Nicolò Fortini”, ha spiegato Schira, sottolineando come il giocatore non abbia ancora accettato il rinnovo proposto dal club viola, che vorrebbe legarlo fino al 2030. Sul giovane esterno, inoltre, c’è l’apprezzamento anche di Ricky Massara.

La concorrenza non manca. La Roma, infatti, avrebbe già presentato un’offerta da 8,5 milioni di euro più 2 di bonus, per un totale di 10,5 milioni, proposta però respinta dalla Fiorentina. Il club viola valuta Fortini almeno 15 milioni e, al momento, non sembra intenzionato a fare sconti.

Il Napoli, dal canto suo, difficilmente arriverebbe a quella cifra. Secondo Schira, la strategia azzurra potrebbe essere diversa: un’offerta da 11-12 milioni più bonus, con l’aggiunta di una piccola percentuale sulla futura rivendita. “Vedremo, ma il Napoli su Fortini si sta muovendo”, ha concluso il giornalista, lasciando intendere che i contatti sono già avviati e che la pista resta da seguire con grande attenzione.