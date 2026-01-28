Napoli-Chelsea, scontri in città: due feriti nella notte. La nota del club inglese

La vigilia della sfida di Champions tra Napoli e Chelsea è stata macchiata da episodi di violenza notturna nel cuore della città. Il bilancio parla di scontri tra le due fazioni che hanno portato al ferimento di un ventiduenne britannico.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava nei pressi di Piazza Santa Maria La Nova insieme ad alcuni amici quando il gruppo sarebbe stato puntato e assalito da ignoti. Durante la colluttazione, il ventiduenne è stato accoltellato al gluteo.

Il ragazzo è stato prontamente trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove ha ricevuto le cure necessarie. Fortunatamente le ferite non sono gravi: è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

La nota ufficiale del Chelsea

Anche il club inglese ha preso posizione sulla vicenda attraverso un comunicato ufficiale, confermando la presenza di due feriti lievi tra le proprie fila. La società ha colto l’occasione per invitare i tifosi presenti a Napoli alla massima prudenza: