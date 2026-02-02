Lukaku centellinato: svelata la gestione scelta da Conte per l’attaccante

L’edizione odierna de Il Mattino fotografa con ironia la situazione complicata in casa Napoli, alle prese con una vera e propria emergenza infortuni in vista della sfida di sabato a Marassi contro il Genoa. “La formazione del Napoli sabato la fanno Manna, il medico, i fisioterapisti e forse, magari, anche Conte”, scrive il quotidiano, sottolineando come le scelte tecniche siano fortemente condizionate dalle condizioni fisiche dei giocatori.

La gestione Romelu Lukaku

Al centro dell’attenzione c’è soprattutto Romelu Lukaku, la cui gestione continua a essere estremamente prudente. Secondo il giornale, l’attaccante belga non è ancora al meglio e Antonio Conte teme una possibile ricaduta. Per questo motivo, il tecnico starebbe dosando con attenzione l’impiego del suo centravanti, utilizzandone i muscoli “con grande parsimonia”.

Contro la Fiorentina, Lukaku è stato impiegato solo per pochi minuti, una scelta che dovrebbe essere confermata anche nella trasferta ligure: con il Genoa non cambierà praticamente nulla in termini di minutaggio e gestione.

Nonostante le difficoltà e una rosa falcidiata dagli acciacchi, a Marassi il Napoli è chiamato a proseguire la risalita in classifica, con l’obiettivo di “rischiarare il cielo” e dare continuità al proprio cammino, anche in un momento segnato più dalle preoccupazioni fisiche che dalle certezze tecniche.