Napoli, Conte recupera tre infortunati in vista del Genoa. Di chi si tratta
Feb 04, 2026 - Michele Massa
Dopo la sofferta ma fondamentale vittoria in campionato contro la Fiorentina, il Napoli è pronto a scendere in campo sabato contro il Genoa. Una sfida da non sottovalutare per gli azzurri guidati da Antonio Conte, considerando che la squadra ligure lotta per la permanenza in Serie A.
Antonio Conte ne recupera tre in vista di Genoa-Napoli
Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il tecnico leccese spera di recuperare almeno alcuni giocatori infortunati. Potrà contare su Milinkovic-Savic, Mazzocchi e Rrahmani, anche se con probabilità solo l’ex Verona partirà titolare contro il Genoa. Gli altri due dovrebbero iniziare dalla panchina, pronti a subentrare in caso di necessità.
Buone notizie anche per Matteo Politano, tornato ad allenarsi e in fase di monitoraggio per il rientro. Se non dovesse essere disponibile per la sfida di sabato, l’esterno destro sarà regolarmente a disposizione nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Como, competizione in cui il Napoli punta ad arrivare fino in fondo.
Il match contro il Genoa rappresenta quindi un’occasione importante per consolidare il cammino in campionato, ma anche un banco di prova per testare il recupero dei giocatori chiave in vista dei prossimi impegni, sia nazionali che in Coppa Italia.