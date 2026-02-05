VIDEO/ L’intervista di Noa Lang contro Antonio Conte: spuntano altri spezzoni inediti

Noa Lang torna a far parlare di sé e lo fa con dichiarazioni che accendono la curiosità dei tifosi. L’ex attaccante del Napoli, intervenuto su un canale olandese, ha raccontato i motivi che lo hanno portato a scegliere il Galatasaray, soffermandosi anche sulla sua esperienza in azzurro. Immancabile un passaggio su Antonio Conte, con cui – ha ammesso – non si è mai creato un vero rapporto.

Il video completo sulle parole di Lang riservate a Conte



Sul suo addio al Napoli, Lang ha lasciato intendere che dietro la separazione ci siano dinamiche mai emerse del tutto: “Un giorno si saprà tutto”, ha dichiarato, senza però entrare nei dettagli. Parole enigmatiche che alimentano i dubbi su quanto accaduto nello spogliatoio e sul mancato feeling con il tecnico. Intanto, l’attaccante guarda avanti, pronto a rilanciarsi in Turchia.



