Il nuovo Stadio Maradona, tra campo e spalti rinnovati. Il progetto: come sarà

Si è tenuto questa mattina l’incontro tra Comune di Napoli e i delegati della FIGC per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dello stadio Maradona in vista di Euro 2032.

Napoli, lavori allo Stadio Maradona: il progetto

La riunione si è tenuta presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo dove l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza ha illustrato ai rappresentati della FIGC, collegati da remoto, l’aggiornamento dei lavori dello stadio napoletano.

“Abbiamo presentato lo stato di avanzamento del progetto per il nuovo Maradona in particolare il progetto di tutta la sistemazione interna con il nuovo primo anello a ridosso del campo. Il progetto è completamente realizzato in modalità BIM, che consente una grande precisione e flessibilità” – ha spiegato l’assessore Cosenza.

“Nelle immagini l’attuale posizione non simmetrica del campo e quella nuova, centrata, con gli spalti ravvicinati: sezioni strutturali e viste che rispettano perfettamente la futura visibilità conseguente al progetto. Tutti i posti rispettano i requisiti UEFA sulla visibilità” – ha concluso.