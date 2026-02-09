Ci sarà McTominay contro il Como? Arriva la scelta di Antonio Conte
Feb 09, 2026 - Michele Massa
L’infermeria continua a rappresentare un fattore determinante nelle scelte del Napoli, costretto ancora una volta a fare i conti con nuovi problemi fisici. Nell’ultima sfida di campionato contro il Genoa, infatti, Scott McTominay ha dovuto alzare bandiera bianca all’intervallo a causa di un fastidio muscolare al flessore della coscia.
McTominay alza bandiera bianca in vista del Como
L’uscita anticipata del centrocampista scozzese ha immediatamente acceso l’allarme nello staff medico azzurro, già alle prese con una situazione non semplice sul fronte degli infortuni. Le prime valutazioni non lasciano grande ottimismo: secondo quanto riportato da Sky Sport, McTominay è destinato a osservare almeno un turno di stop per evitare ricadute che potrebbero compromettere il prosieguo della stagione.
In quest’ottica, appare molto difficile che l’ex Manchester United venga rischiato nella prossima gara di Coppa Italia contro il Como. Lo staff tecnico del Napoli sembra orientato verso la linea della prudenza, preferendo gestire il recupero del giocatore con calma piuttosto che accelerare i tempi.
Un’assenza che obbligherà l’allenatore a rivedere le rotazioni a centrocampo, in un momento delicato della stagione in cui ogni scelta può fare la differenza.