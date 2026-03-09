ULTIM’ORA/ Infortunio Vergara, è fascite plantare: i tempi di recupero
Mar 09, 2026 - Michele Massa
Problemi fisici per il Napoli. Il centrocampista azzurro Antonio Vergara si è fermato a causa di una fascite plantare ed è stato visitato dallo staff medico del club dopo l’infortunio accusato nell’ultima gara di campionato.
Il classe 2003 era stato costretto a lasciare il campo all’intervallo della sfida contro il Torino FC, dopo aver avvertito un forte dolore alla pianta del piede. I primi controlli effettuati subito dopo la partita hanno confermato la diagnosi di fascite plantare, un’infiammazione della fascia sotto il piede che collega il tallone alle dita.
Il giocatore è stato quindi esaminato dallo staff medico azzurro e la sua situazione verrà monitorata nelle prossime ore. Al momento la presenza di Vergara per la prossima partita di campionato contro il US Lecce resta in forte dubbio, in attesa di ulteriori valutazioni sulle sue condizioni fisiche.
Nonostante l’infortunio, in casa Napoli filtra un cauto ottimismo: gli esami strumentali dovranno stabilire con precisione l’entità del problema e i tempi di recupero del centrocampista.
Per la squadra guidata da Antonio Conte si tratta dell’ennesimo problema fisico di una stagione segnata da diversi stop e acciacchi, proprio mentre il tecnico sta recuperando altri elementi importanti della rosa in vista del finale di campionato.