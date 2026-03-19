Le probabili di Cagliari-Napoli: McTominay e De Bruyne titolari? Le ultime di formazione

Si avvicina la partita di Cagliari per gli uomini di Antonio Conte, e per una della prime volte in stagione il tecnico leccese potrebbe avere tutti gli uomini a disposizione a centrocampo. Una partita che può essere insidiosa, ma che bisogna vincere per blindare ancora di più il posto Champions, e perché no mettere un po’ di pressione a Milan e Inter.

Le ultime di formazione

Il Napoli si presenta a Cagliari ancora con qualche infortunato, ma con la consapevolezza che lentamente sta rientrando l’emergenza infermeria. Antonio Conte sarebbe orientato a schierare in mezzo al campo la coppia Gilmour-McTominay, con il ballottaggio tra Anguissa e lo scozzese che probabilmente si scioglierà solo a ridosso della gara. Intanto con tutta probabilità, Stanislav Lobotka partirà con la squadra per la Sardegna, rientrando nei convocati dopo l’infortunio muscolare.

L’altro ballottaggio è sulla trequarti, con Elmas in leggero vantaggio su Kevin De Bruyne, ma l’ipotesi di schierare il fuoriclasse belga titolare sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore.

In porta dovrebbe essere confermato Alex Meret, mentre in difesa confermato Buongiorno, accompagnato da Olivera (con Juan Jesus non ancora al meglio) e Beukema. Sulle fasce Spinazzola in vantaggio su Gutiérrez, mentre è inamovibile Matteo Politano, dopo le ultime partite molto convincenti. A guidare l’attacco sarà invece Rasmus Hojlund, con accanto Alisson Santos e Elmas (o De Bruyne).

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1): Meret, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano, Gilmour, McTominay (Anguissa), Spinazzola, Elmas (De Bruyne), Santos, Hojlund. All. Conte.