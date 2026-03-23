Relax per Conte, il mister “va in vacanza” per qualche giorno. Ecco dove

A sorpresa nel corso della preparazione infrasettimanale del Napoli, Antonio Conte è momentaneamente lontano dal centro sportivo di Castel Volturno, dove normalmente guida la squadra negli allenamenti. Durante la sua assenza, infatti, è stato il suo vice, Cristian Stellini, ad assumere la responsabilità di dirigere le sedute tecnico‑tattiche con i calciatori presenti.

La spiegazione ufficiale fornita dal club è che la breve assenza di Conte fosse già programmata e concordata con la società da tempo, e non il risultato di incomprensioni interne: il tecnico si trova fuori da Napoli, presumibilmente a Torino con la famiglia, e rientrerà per riprendere il suo ruolo di guida già a partire da lunedì 17 novembre.

Durante questo periodo di lavoro “in sua assenza”, Stellini ha condurrà le sessioni di allenamento con una rosa ridotta di giocatori – molti sono infatti impegnati con le rispettive nazionali – dimostrando la fiducia che Conte e lo staff tecnico nutrirebbero nei suoi confronti.

La scelta di affidare gli allenamenti all’allenatore in seconda non ha destato particolari allarmi nella società partenopea, che ha voluto chiarire che non c’è alcun summit o incontro in programma tra il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis in questo frangente, in quanto quest’ultimo si troverebbe anch’egli all’estero in questi giorni.