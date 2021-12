Con Gusto, il re dell’innovazione: dal gelato di pasta e patate alla pizza al baccalà

“Nessun amore è più sincero dell’amore per il cibo” – diceva il premio Nobel alla letteratura George Bernard Show. Ed è proprio vero, il buon cibo sa donarti calore e magia, una gioia che dal palato pervade tutta l’anima, regalandoti attimi di felicità e amore puro. Quell’amore per il cibo che si può trovare nei piatti e nelle pizze di Con Gusto, il ristorante più grande del centro di Torre del Greco.

La qualità dei piatti e dei prodotti sempre di stagione, uniti alla bravura dello chef, sono capaci di regalare piatti sempre nuovi e dal sapore unico che sorprendono il cliente. “Il top! Varietà dei gusti ed eccellenza dei prodotti sono gli elementi chiave del successo di questo locale” – si può leggere in una delle tantissime recensioni sul web.

Proprio la qualità e la ricercatezza della materia prima hanno fatto sì che Crescenzo Gaviglia – il proprietario del locale – e il suo chef pensassero al menù invernale, completamente rivisitato di piatti e pizze rispetto a quello precedente. Il locale infatti è molto conosciuto in città per la bontà delle proprie pizze, ma anche la cucina non è da meno e piano piano si sta facendo largo nel cuore dei clienti.

Il nuovo menù spazia tra i sapori di mare e quelli di terra andando incontro al palato di tutti. Gli antipasti vanno dalla più classica montanara a quella condita con il sugo della genovese, fino ad arrivare al bellissimo e gustosissimo “gelato di pasta e patate” – un vero e proprio crocchè di patate in crosta di pane panko e mandorle, servito come fosse un gelato sullo stecco. E come non citare il salmone marinato agli agrumi e affumicato su un crostone di pane di segale, ricotta al lime e erba cipollina. Una goduria per gli occhi e per il palato.

E poi ci sono gli immancabili primi della tradizione: candele alla genovese con fonduta di parmigiano o i paccheri allardiati con i pomodorini del piennolo. C’è chi invece quando mangia vuole uscire fuori dagli schemi e per questo da Con Gusto può provare sempre cose nuove come lo spaghettone con aglio nero, olio evo e peperoncino o un freschissimo risotto con gamberi di Mazara, stracciata di bufala e limone. I secondi non sono da meno e il fiore all’occhiello è il filetto al Gorgonzola con noci di Sorrento e radicchio. Immancabili poi i dolci, come il tortino al cioccolato, pronto a riscaldare ed addolcire il vostro pasto.

Tra le nuove pizze del menù dedicato alle regioni d’Italia, le più richieste hanno gusti decisi e molto particolari. La “Toscana” con lardo e castagne sa trascinarvi nell’atmosfera invernale come una serata avanti ad un camino. C’è poi la “Veneto” che suscita tanto entusiasmo avendo su di sé ingredienti particolarmente amati dai napoletani nel periodo natalizio: baccalà e scarola riccia condita con olive nere e papaccelle rosse.

Con il passare del tempo e il cambio di generazioni sono sempre di più le famiglie che decidono di consumare i pasti della vigilia e di Natale in un ristorante. E se qualcuno si stesse chiedendo se può provare questo fantastico menù anche in quei giorni la risposta è no – il locale interno non è abbastanza grande da ospitare un cenone – ma Con Gusto regalerà ai cittadini di Torre del Greco e dintorni una piacevole sorpresa.

Il 24 e il 31 dicembre, tradizionalmente in città si scende in strada con gli amici per un brindisi celebrativo e per questo motivo da Con Gusto sarà organizzato un aperitivo nello spazio esterno con musica, cibo e bevande per brindare al Natale, all’anno vecchio e festeggiare l’arrivo di quello nuovo.

Con Gusto si trova a II Vico Vittorio Veneto, 8 Torre del Greco, e arrivarci è semplice e comodo. Per i clienti che arrivano con l’auto, c’è un parcheggio apposito proprio di fronte al locale.