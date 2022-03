Simbolo dell’eccellenza culinaria partenopea, la pizzeria Gaetano Genovesi di Napoli continua a sorprendere, conquistando anche i palati più esigenti, con un nuovo menù che coniuga tradizione e innovazione: dalle classiche e intramontabili pizze Gioia o Super Carmela a nuove varianti e ripieni tutti da provare.

Pizzeria Gaetano Genovesi: il nuovo menù è un trionfo di sapori

Quello di Gaetano è un vero e proprio regno della pizza che porta avanti insieme ai suoi figli, Francesco e Antonio, e alla sua storica e amata compagna Carmela. Seguendo le orme del padre Antonio, che è stato ambasciatore della pizza negli anni ’60 e ’70 nella Terra del Sol Levante, è riuscito ad imporsi tra le migliori pizzerie di Napoli attirando clienti provenienti da ogni dove. In città si parla addirittura di ‘effetto Genovesi’ per indicare la rapidità con cui la sua pizzeria è divenuta famosa in tutta Italia.

Un successo decretato dal connubio tra gusto e qualità che contraddistingue la celebre pizzeria, abbinando l’utilizzo esclusivo di materie di prima qualità ad un impasto leggero e digeribile. Genovesi non smette mai di stupire ed è già pronto ad ampliare il suo ventaglio di sapori con nuove proposte tutte da gustare.

Oltre ai classici cavalli di battaglia, nel nuovo menù rientrano cinque nuove pizze capaci di soddisfare le esigenze anche di chi è alla ricerca di sapori forti e decisi. Basti pensare alla Pizza Nduja che, all’ingrediente principale da cui prende il nome, affianca fior di latte di Agerola, ricotta, chips di formaggio e olio EVO. Non da meno il Calzone Soffritto fatto con pomodoro, provola di Agerola, soffritto di maiale, basilico e olio EVO.

Gli amanti del ripieno non possono non provare la nuova Nerano della Nonna imbottita con ricotta e fior di latte e guarnita all’esterno con crema di zucchine, polpettine, chips di zucchine, fiori di zucca, bocconcini di mozzarella di bufala e olio EVO.

Altra novità è la Tris di Patate fatta con provola di Agerola, crema di patate, patate dolci lesse, ciuffi di patata viola, pepe, chips di Parmigiano, basilico fritto e olio EVO. Infine, la Trapanese a base di fior di latte di Agerola, quattro formaggi, noci e olio EVO.

Non mancano, nel nuovo menù, le storiche pizze identitarie. La Super Francesco (provola di Agerola, crema di noci e salsiccia con cornicione ripieno di pistacchio e mortadella) o Super Carmela (pomodori datterini, mozzarella di bufala e gocce di pesto con cornicione ripieno di ricotta e pesto) continueranno a soddisfare i gusti dei clienti più affezionati.

Tra le altre pizze classiche più amate spiccano la Gioia (con panna, prosciutto cotto, crocchè e cornicione ripieno di purè e salsiccia), la Racchetta (con prosciutto crudo e mozzarella di bufala più provola di Agerola, ricotta e basilico nel manico) e la Torna a Surriento (con struffoli di pasta di pizza e fiori di zucca ripieni di filetti di alici e ricotta tra gli ingredienti principali).

La Terronia resta un must per gli amanti del pistacchio: la base con fior di latte dei Monti Lattari all’uscita dal forno viene condita con pomodoro di Sorrento, tocchetti di mozzarella di bufala, granella di pistacchio, Parmigiano, basilico ed olio extravergine di oliva. La particolarità sta nel cornicione ripieno di purè e pistacchio. Infine, la Mammarella fatta con pomodorini gialli, fior di latte dei Monti Lattari e crema di carciofi. All’uscita dal forno si aggiungono dei conetti di bresaola ripieni di crema di carciofi e granella di nocciole.

INFORMAZIONI

Indirizzo: Via Manzoni 26/i, Vomero;

Telefono: 081 714 6634;

Per maggiori info: facebook Pizzeria Gaetano Genovesi, sito web.