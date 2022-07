L’iniziativa delle domeniche gratuite ai musei si conferma essere un successo in tutta Italia. Per questo primo weekend di luglio sono tantissimi i visitatori che hanno scelto di trascorrere un giorno tra i luoghi della cultura. È lo stesso Ministero dei Beni Culturali a diffondere i dati dei siti più visitati.

DOMENICA GRATUITA AL MUSEO: BOOM DI VISITE NEI SITI CAMPANI E AGLI SCAVI DI POMPEI

In un comunicato, si sottolinea la grande affluenza di visitatori nei musei e nei parchi archeologici statali per questa edizione della ‘domenica al museo’, la promozione del ministero guidato da Dario Franceschini che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. I dati di affluenza dei visitatori di oggi sono significativi e confermano come in molti musei statali si sia tornati a numeri pre-Covid.

Tra i siti più visitati ci sono il Colosseo (con oltre 21 mila persone), tallonato dagli Uffizi. Sul podio anche gli Scavi di Pompei. Al quinto posto la Reggia di Caserta, mentre all’ottavo il Mann. Seguono poi gli scavi di Ercolano, il Parco di Paestum e il Palazzo reale di Napoli.

ECCO I PRINCIPALI DATI

– Parco archeologico del Colosseo: 21.687;

– Gallerie degli Uffizi: 21.050;

– Parco archeologico di Pompei: 15.313;

– Galleria dell’Accademia di Firenze: 6.426;

– Reggia di Caserta: 4.823;

– Villa Adriana e Villa d’Este: 3.667;

– Musei Reali di Torino: 2.874;

– Museo Archeologico Nazionale di Napoli: 2.564;

– Parco archeologico di Ercolano: 2.248;

– Parco Archeologico di Paestum e Velia: 2.085;

– Palazzo Reale di Napoli: 1946;

– Museo del Bargello di Firenze: 1.733;

– Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: 1.328;

– Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma: 1.222 (952 sede di Palazzo Barberini, 270 sede di Palazzo Corsini);

– Palazzo Ducale di Mantova: 809;

– Galleria Nazionale delle Marche: 606;

Numeri estremamente positivi anche per la Galleria Nazionale dell’Umbria che dal 1° luglio ha riaperto le proprie sale al pubblico con un nuovo allestimento (il dato non è ancora disponibile dal momento che la Galleria chiuderà oggi alle ore 23.30).