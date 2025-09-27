Arriva la Carta della Cultura: 100 euro per musei, libri e spettacoli. Come averla

La cultura come diritto e non come lusso: è questo lo spirito della nuova Carta della Cultura per famiglie svantaggiate, pensata per ridurre le disuguaglianze e permettere anche ai nuclei con maggiori difficoltà economiche di accedere a libri, musei e spettacoli.

Dal 1° ottobre sarà possibile presentare la domanda per ricevere un voucher elettronico dal valore di 100 euro, spendibile in diverse attività culturali su tutto il territorio nazionale.

Chi può richiederla e come funziona

Il beneficio è rivolto ai residenti in Italia con un ISEE non superiore a 15.000 euro. La richiesta si effettua online, attraverso la piattaforma del Ministero della Cultura, accessibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Durante la procedura occorrerà inserire i propri dati, allegare l’ISEE aggiornato e accettare le condizioni. Dopo la validazione, l’importo sarà caricato e potrà essere utilizzato presso gli esercizi accreditati.

Cosa si può acquistare con la Carta

Il contributo permette di acquistare libri cartacei e digitali, prodotti editoriali multimediali, ingressi a musei, mostre, cinema, concerti e spettacoli dal vivo. Un incentivo che amplia le possibilità di accesso al patrimonio culturale, favorendo la crescita personale e collettiva.

La misura si affianca ad altri strumenti già attivi, come la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, confermando l’impegno dello Stato a rendere più accessibili le opportunità culturali. In un Paese che custodisce un patrimonio artistico e letterario unico al mondo, questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire che nessuno resti escluso dal diritto di leggere, conoscere e partecipare alla vita culturale.