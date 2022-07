Il Calendario delle Spose, buoni da 500 euro e cibo gratis: presenti Sorbillo e Aperol

Tornano gli eventi dedicati al mondo del wedding e della moda targati Il Calendario delle Spose che domenica 31 luglio 2022 accoglierà le coppie di futuri sposi a Villa Taurinus, a Pozzuoli, per il quinto dei quindici appuntamenti previsti. A comunicarlo è Luigi Aprea, giovane imprenditore napoletano laureato in Ingegneria Gestionale nonché ideatore dell’evento e titolare dell’azienda MILLIMETRICA che ne detiene i diritti.

Il Calendario delle Spose: quinto appuntamento il 31 luglio a Villa Taurinus

“Quando sono a Villa Taurinus sono a casa, con Emanuele e Giuseppe da sempre i migliori eventi del Calendario. E siccome meritano ho voluto introdurre qui tre novità: Sorbillo, Aperol Spritz e il camper live di Radio Punto Nuovo con Bruno Gaipa” – ha dichiarato Aprea che anche stavolta si dice soddisfatto e felice di annunciare questa nuova data.

Il tema del Calendario delle Spose 2022, coordinato dall’art director Ylenia Iandiorio, è Alla Ricerca del tempo perduto, con atmosfere e scenografie storiche che percorrono l’intero progetto, e le protagoniste non sono modelle ma reali future spose. Il Calendario è stato distribuito e pubblicizzato da media partner di rilievo, come SpesaSicura, Sposi in Campania, La Gazzetta dello Spettacolo, Radio Punto Nuovo e da Cristiano Libri in cartolibrerie e in edicole, ma anche in vari importanti bar della regione Campania. Da quest’anno importante digital partner è Matrimonio.com che affiancherà il progetto in tutti gli eventi italiani.

Villa Taurinus, allestita da Spring Flowers di Mario Ruggiero, ha riservato per le coppie un’accoglienza con formula free food & drink con finger food, a seguito della quale ci sarà la sfilata diretta e coordinata da Maurizio Cirillo di Atelier Amirante, che vestirà per l’occasione modelle provenienti da Il Calendario delle Studentesse: Miriam Cecere, Anna Mottola, Erika De Martino, Lucia Buononato, Francesca Pirozzi, Chiara Aiello, Maria Francesca Auriemma, Sabrina Saiz, Viviana Nicolosi e tante altre.

Ci sarà anche la sfilata uomo con Arold & Arold, assoluta novità del 2022, con i modelli di Freestyle Agency. Tra questi: Giuseppe Di Domenico, Simone Esposito, Giovanni Esposito, Ciro Marciano, Antonio Cavaliere e Ciro Vargas.

L’evento avrà inizio alle ore 19:00 e consentirà ai futuri sposi di visionare i prodotti e i servizi offerti dagli espositori di settore che riserveranno per loro importanti promozioni. Tra i professionisti presenti al fashion show: Genny Gessato per la fotografia, Bea Academy per il make-up, Fileccia Parrucchieri, Sorbillo Zia Esterina, Aperol Spritz, Luxury Cars and Yachts, Wedding Express, Edico arredamenti artigianali, Atellana Tours, Boscelli inviti e partecipazioni, Apicoltura Vesuvio per le bomboniere, Luisstyle Gadget, Love Bike Bar, I fioristi di Giulio Tortora, Bomboniere Luisstyle, Ladro di Ombre, Adrien Agency, Azienda Agricola di Giuseppe Santopaolo, High Drum Music.

Ci saranno anche realtà web molto importanti come Vesuvio Live e Lorenza Licenziati con In Città, Napoli Today, D’Auria Corni, TLA, Lo Strillo, CasaNapoli.Net, La Gazzetta di Napoli e Luisstyle. Durante l’evento saranno individuate alcune delle 12 future spose per il Calendario che riceveranno un buono di 500 euro da impiegare per il loro viaggio di nozze. I 15 Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2022 sono riportati sul sito ufficiale.