Festa delle Lucerne a Somma: percorsi illuminati e processione della Madonna

Dal 4 al 6 agosto a Somma Vesuviana, nel borgo antico del Casamale, torna la Festa delle Lucerne, una celebrazione dedicata alla Madonna della Neve che continua ad attestarsi come uno degli eventi più emozionanti e spettacolari d’Italia, attirando fiumi di turisti.

A Somma torna la Festa delle Lucerne: il programma

Le vie del Borgo, dalla storia millenaria, saranno illuminate esclusivamente da migliaia di lucerne accese, posizionate su piattaforme geometriche di vario tipo. All’ingresso di alcuni vicoli sarà possibile ammirare scene morte, con pupazzi cuciti e ricamati dalla popolazione, con persone riunite intorno a tavole bandite con prodotti agricoli del territorio. In fondo alle stradine, un insieme di specchi alimenterà il gioco dei riflessi di luce.

Un percorso suggestivo, tra sacro e profano, che descrive il paesaggio dalla vita terrena a quella eterna. Le stesse sagome dei partecipanti, grazie alle lucerne, diventeranno ombre che andranno a riflettersi proprio sull’antica Cinta Muraria.

Si parte mercoledì 3 agosto con l’allestimento dei vicoli che coinvolgerà l’intera comunità. Per la serata inaugurale l’ingresso è riservato alla stampa e persone con mobilità ridotta. Il giorno successivo, 4 agosto, dalle ore 8:00 ci sarà la preparazione delle cupole e delle strade del borgo, passando alle 21:00 all’accensione delle lucerne, da parte della persona più anziana del vicolo.

Venerdì 5 agosto, alle ore 11:00, è prevista la visita guidata al Borgo tra le opere del ‘600 di Pacecco De Rosa e i murales contemporanei di Francisco Bosoletti, passando per i meravigliosi cortili e le antiche chiese. Alle 20:15 è attesa l’uscita della Madonna della Neve dall’antica chiesa della Collegiata: si fermerà sul sagrato della chiesa e le donne, al buio da un balcone, intoneranno l’inno alla Madonna. Seguirà la suggestiva processione tra vicoli e lucerne.

Nella giornata conclusiva, 6 agosto, proseguiranno le attività di preparazione al mattino seguite dalle visite guidate e le passeggiate tra le lucerne accese nei vicoli. Le strutture ricettive del posto stanno già registrando il tutto esaurito per il grande evento.

“Tutto esaurito a Somma Vesuviana, nel napoletano. Pieni i bed and breakfast e alberghi, hanno esaurito i posti. Siamo in presenza di un grande segnale per il territorio. Le tradizioni popolari con il patrimonio culturale, rappresentano la vera e grande opportunità per il volano economico. Avremo turisti italiani e stranieri per la Festa delle Lucerne 2022. Ricordo che la prossima edizione sarà nel 2026. Non solo turisti ma per la prima volta arriverà anche la stampa internazionale in particolare stampa tedesca, spagnola, russa ed anche americana. Dunque la Festa delle Lucerne rappresenta un linguaggio universale” – ha dichiarato il sindaco Salvatore Di Sarno.