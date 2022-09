Cinema a soli 3,50 euro in tutta Italia per 5 giorni: le sale e i film da vedere in Campania

Dal 18 al 22 settembre ci sarà l’iniziativa Cinema in festa, proposta da MiC, Anec e Anica in collaborazione con la Fondazione Premi David di Donatello, che consentirà al pubblico di accedere in oltre duemila sale italiane a soli 3,50 euro. Sul sito ufficiale è presente l’elenco completo dei film e dei cinema in Campania che aderiscono all’iniziativa.

A settembre Cinema in festa, film a soli 3,50 euro: l’elenco delle sale in Campania

Il format, ispirato alla “Fête du Cinéma” francese, una festa di cinque giorni con un prezzo ridotto del biglietto dalla domenica al giovedì. Ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno: il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, anche alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

“Fare vivere le sale cinematografiche è fondamentale perché sono presidii culturali e la visione collettiva di un film è un’esperienza unica che arricchisce. Sono convinto che anche ‘Cinema in festa’ aiuterà a dimostrare che vivere la magia del cinema è un’esperienza irrinunciabile e preziosa per le persone ma anche interi territori, quartieri e città” – ha dichiarato il Ministro della Cultura, Dario Franceschini presentando l’iniziativa.

Cinema in festa in Campania: tutte le sale aderenti all’iniziativa

Ariano Irpino – COMUNALE;

Lioni – NUOVO;

Mercogliano – MOVIEPLEX;

Mirabella Eclano – CARMEN CITIPLEX;

Benevento – GAVELI MAXICINEMA;

Telese – MODERNISSIMO;

Torrecuso – TORREVILLAGE;

Aversa – CIMAROSA;

Aversa – CINEMA VITTORIA;

Capua – RICCIARDI;

Castel Volturno – S. ANIELLO;

Marcianise – BIG MAXICINEMA;

Marcianise – UCI CINEMAS CINEPOLIS MARCIANISE;

Mondragone – ARISTON;

Piedimonte Matese – COTTON MOVIE & FOOD;

Sant’Arpino – LENDI;

Sessa Aurunca – CORSO;

Afragola – HAPPY MAXICINEMA;

Anacapri – PARADISO;

Casalnuovo – MAGIC VISION;

Casoria – UCI CINEMAS CASORIA;

Castellammare di Stabia – MONTIL;

Castellammare di Stabia – STABIA HALL;

Castellammare di Stabia – SUPERCINEMA;

Ischia – EXCELSIOR;

Napoli – ACACIA;

Napoli – AMERICA;

Napoli – FILANGIERI;

Napoli – IRIDE;

Napoli – LA PERLA;

Napoli – METROPOLITAN;

Napoli – MODERNISSIMO;

Napoli – PLAZA;

Napoli – THE SPACE – NAPOLI;

Napoli – VITTORIA;

Nola – SAVOIA;

Nola – THE SPACE – NOLA;

Piano di Sorrento – DELLE ROSE,

Poggiomarino – ELISEO;

Procida – PROCIDA HALL;

Torre Annunziata – POLITEAMA;

Torre del Greco – CORALLO;

Camerota – BOLIVAR;

Cava de’ Tirreni – ALAMBRA;

Eboli – ITALIA;

Giffoni Valle Piana – GIFFONI CINEMA;

Pagani – LA FENICE;

Pellezzano – CHARLOT;

Sala Consilina – Adriano;

Salerno – SAN DEMETRIO;

Salerno – THE SPACE – SALERNO;

Vallo Della Lucania – Cineteatro La Provvidenza.

Cinema in festa: i film in programma in Campania

Tra i titoli dei film disponibili dal 18 al 22 settembre spiccano: Love Life, Siccità, Maigret, E’ stato tutto bello, Memory, Per niente al mondo, L’immensità, Don’t worry darling, Il signore delle formiche, I figli degli altri, Beast, Mona Lisa and The Blood Moon, Ti mangio il cuore, Margini, Nido di vipere, Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo, Tuesday club – Il talismano della felicità, Le buone stelle, Spider-Man no way home, Un mondo sotto social, Rumba Therapy, Vengeance, Tutti amano Jeanne, Moonage daydream, Minions 2, Avatar – La via dell’acqua, Las Leonas, Watcher.