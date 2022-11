La Sagra della Castagna di Montella IGP giunge alla sua 38esima edizione. Si terrà da lunedì 31 ottobre a domenica 6 novembre 2022, con ben 111 stand di cui 26 dedicati alla castagna: dalle caldarroste alle castagne del prete, passando per quelle fresche o utilizzate per le tantissime ricette della tradizione campana ed irpina.

La Sagra della Castagna di Montella 2022

Si tratta della prima edizione dopo la pandemia. Il centro storico di Montella accoglierà migliaia di visitatori, per una Festa della Castagna che negli anni ci ha abituato a fare numeri stratosferici, come l’analoga Sagra della Castagna di Roccamonfina che nei giorni scorsi ha dovuto chiudere per successo, ossia per l’eccessiva affluenza di persone.

Sagra della castagna di Montella: il programma

La manifestazione si svolgerà come da tradizione nelle piazzette e stradine del centro storico di Montella. Per una settimana intera gli stand apriranno sin dalla mattina (dalle 10/12) eccetto nel giorno dell’inaugurazione prevista il 31 ottobre alle 18. Tra le tante iniziative si segnalano i laboratori per bambini e lo show cooking. Non mancheranno la musica tradizionale e, ovviamente, gli stand dedicati alle birre artigianali, il vino, i liquori fatti in casa, prodotti biologici.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra della Castagna di Montella

Dove: centro storico di Montella, Avellino

Quando: dal 31 ottobre al 6 novembre 2022

