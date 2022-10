La Sagra della Castagna a Roccamonfina chiude per il troppo successo: 30mila persone ogni giorno

La Sagra della Castagna a Roccamonfina chiude prima per il troppo successo. A comunicare la decisione è stato il sindaco di Roccamonfina, Carlo Montefusco, che ha dato la notizia dapprima in una diretta sulla sua pagina Facebook e poi in una nota, pubblicata anche sulla pagina ufficiale della Sagra della castagna Igp e del fungo porcino.

“La sagra chiude per il troppo successo! Per l’incredibile, straripante successo! Assolutamente non era prevedibile arrivare a trentamila visitatori per volta! A questo punto siamo costretti a sospenderla, perché i piani di sicurezza non sono stati studiati per tali cifre astronomiche di turisti. Siamo già al lavoro per una sagra che possa far fronte a tale afflusso. L’anno prossimo si svolgerà su una superficie chilometrica. Grazie a voi turisti è diventata una delle sagre più belle, famose e visitate d’Italia. Ci vediamo l’anno prossimo, vi sorprenderemo! Roccamonfina vi ringrazia“, ha scritto.

Si tratta di uno degli appuntamenti autunnali più attesi in Campania. La Sagra della castagna Igp e del fungo porcino a Roccamonfina, in provincia di Caserta, è giunta quest’anno alla sua 45esima edizione. Tantissimi i visitatori con circa 30mila persone ogni giorno: troppo per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Chiude così in anticipo di oltre due settimane la sagra che era prevista, ogni weekend, fino al prossimo 13 novembre.

Festa della mela annurca a Valle di Maddaloni

In compenso c’è un’altra sagra in programmazione molto attesa, la Festa della Mela Annurca. Finalmente dopo due anni di pausa a causa del Covid, ritorna nell’incantevole scenario di Valle di Maddaloni, nel Casertano, nei giorni 28 29 30 ottobre 2022.

Arrivata alla 28esima edizione è un evento diventato punto di riferimento imprescindibile nel panorama delle manifestazioni in Regione Campania. Tre giorni dedicati all’enogastronomia, alle tradizioni, alla storie ed alla cultura del comune di Valle di Maddaloni.