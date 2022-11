Mercatini di Natale al Castello: Santa Claus, Re Artù e stand gastronomici e di artigianato

Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore a partire dal 19 novembre 2022. Le luci natalizie si accenderanno nel suggestivo e maestoso Castello dell’Ettore che domina dall’alto il borgo di Apice Vecchia, paesino della provincia di Benevento che è stato definito la Pompei del ‘900.

Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore di Apice Vecchia

Direttamente da Kangasniemi, in Lapponia, arriva la leggenda di Santa Claus per il “The Magical World of Christmas”. Babbo Natale con i suoi elfi e le renne racconterà a grandi e piccini la più bella storia del Natale. Non si tratta dell’unica novità, poiché vi sarà anche una spettacolare scenografia di Re Artù con i cavalieri della tavola rotonda, Ginevra, Lancillotto, mago Merlino e Parsifal. Ci saranno infine spettacoli, musiche, giochi e in più Alice nel paese delle meraviglie insieme ai vari personaggi della fiaba, che faranno la gioia di tutti i bambini. Come in ogni mercatino di Natale che si rispetti non mancheranno gli stand con prodotti tipici, artigianali e gastronomici tra caldarroste, dolci, balocchi e curiosità di ogni tipo.

Mercatini al Castello dell’Ettore: giorni, orari, prezzo del biglietto

I Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore sono un evento che si terrà nelle seguenti date: 19 – 20 – 26 – 27 novembre, 3 – 4 – 8 – 10 -11 e 17 – 18 dicembre 2022. I sabati saranno aperti dalle ore 15.00 alle ore 22.00, le domeniche e giovedì 8 Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

Il costo del ticket è di € 8.00 mentre i bambini sotto i 140 cm di altezza entrano gratuitamente. Ingresso gratuito per i portatori di handicap che potranno accedere in tutti gli spazi del Castello tranne nell’antica torre. Per chi arriva in auto è obbligatorio l’uso della navetta con partenza da Apice Nuova al costo di € 2.00 (andata e ritorno) con parcheggio gratuito.

Come arrivare ad Apice Nuova

Il Castello dell’Ettore di Apice Nuova è facilmente raggiungibile e dista soltanto 6 km dall’autostrada Napoli-Bari. Bisogna prendere l’uscita del casello Benevento – Castel del Lago, poi proseguire per Apice dove sarà predisposta una cartellonistica per parcheggi e navette. È preferibile la prenotazione per chi arriva con il pullman ed il camper presso il parcheggio La Riella gratuito ad Apice Vecchia, a 100 metri dal Castello.

Apice Vecchia: la Pompei del ‘900

In seguito alle due forti scosse di terremoto del 21 agosto 1962, che fece 17 morti in Sannio e Irpinia, il centro di Apice fu duramente colpito. Il Ministero dei lavori pubblici ordinò l’evacuazione dei 6500 abitanti, che si trasferirono in gran parte nel nuovo abitato sorto sul pianoro prospiciente il vecchio paese. Parte degli abitanti rimase (nonostante l’ordinanza di evacuazione) fino al 1980, quando il terremoto dell’Irpinia costrinse gli ultimi abitanti a lasciare il paese.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore di Apice Vecchia

Dove: Apice Vecchia (Benevento)

Quando: 19 – 20 – 26 – 27 novembre, 3 – 4 – 8 – 10 -11 e 17 – 18 dicembre 2022

Prezzo: 8 euro, gratis bambini e disabili

