Festa del Torrone e del Cioccolato, 4 giorni di stand e spettacoli gratis: il programma

Da domani, 24 novembre, a Benevento prenderà il via BenTorrone 2022, la festa dedicata al torrone e al cioccolato artigianale, tra gli eventi più attesi in Campania, con un programma ricco di spettacoli per grandi e piccini. Fino al 27 novembre, dalle 10:00 a mezzanotte, il centro storico della città sannita, lungo il corso Garibaldi, si riempirà di stand pronti a deliziare i visitatori. L’ingresso è gratuito.

A Benevento torna Bentorrone, festa del torrone e del cioccolato: il programma

Saranno 4 giorni dedicati al gusto e al divertimento con degustazioni, laboratori, spettacoli per bambini e artisti di strada. All’evento prenderanno parte non solo i torronifici del Sannio e dell’Irpinia ma anche molte realtà artigianali provenienti dal Napoletano, dalla Calabria, dalla Sicilia e dalla Sardegna. Oltre al celebre torrone torrone artigianale sarà possibile degustare le specialità dei maestri cioccolatieri.

Il programma della manifestazione prevede tanti appuntamenti dedicati al torrone artigianale beneventano, al croccante alla nocciola, al croccante siciliano e al cioccolato artigianale. Sarà possibile assistere alla realizzazione dell’Arco Traiano in puro cioccolato, a cura dell’artista Assunta Importa e degli scultori artigiani, o alla creazione di tavolette di cioccolato. La Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato itinerante, con i maestri del cioccolato perugini, sarà pronta a svelare alcuni piccoli segreti di questa dolce arte.

Ricca anche la sezione intrattenimento. Lo spettacolo dei burattini allieterà i bambini per tre giorni di seguito. Venerdì andrà in scena lo spettacolo delle bolle di sapone mentre sabato si esibiranno gli Artisti Distratti con i trampolieri luminosi e il gruppo di musica popolare Fusione. Domenica ci saranno giocolieri, spettacolo del fuoco e gruppo folcloristico Fontana Vecchia Casalduni.