Parte Igloo Christmas Village: Babbo Natale, Frozen e lo spettacolo dell’aurora boreale

Dal 4 dicembre all’8 gennaio 2023 la splendida Villa Fiorentino di Sorrento sarà inondata dalla magia delle festività con l’Igloo Christmas Village, un vero e proprio villaggio incantato abitato da Babbo Natale e i personaggi dei cartoni più amati dai bambini dove sarà possibile addentrarsi in vere casette di ghiaccio e ammirare l’aurora boreale. Dal 7 dicembre, tra corso Italia e piazza Veniero, avrà inizio anche Chocoland, la celebre festa del cioccolato, che delizierà i visitatori fino all’11 dicembre. Prosegue intanto la sedicesima edizione di M’Illumino d’Inverno, uno degli eventi natalizi più attesi tra concerti, cinema, esibizioni e spettacolari luminarie.

A Sorrento il villaggio di Babbo Natale e Chocoland

Domenica, 4 dicembre, dalle ore 17:00 il magico villaggio sarà inaugurato con una grande parata per la città, con tutti i personaggi, Babbo Natale, gli elfi, i personaggi di Frozen, gli eschimesi, le mascotte e la street band abruzzese che ha partecipato ad Italia’s Got Talent e Britain’s Got Talent.

Si susseguiranno diversi laboratori: i bambini potranno assistere alla realizzazione delle tavolette in cioccolato o delle creazioni in legno e cimentarsi in tante altre attività. Non mancheranno spettacolari esibizioni come il Woman Led Show, in programma per il 17 dicembre, con i giocattoli e la ballerina di un carillon che prendono vita durante la notte di Natale dando vita ad uno spettacolo luminoso.

Ci saranno giocolieri e trampolieri, show con il fuoco, spettacoli di magia e trasformismo. Imperdibile Nativity Experience che, per la prima volta a Sorrento, regala a turisti e cittadini un evento unico vissuto non da semplici spettatori ma da veri protagonisti “entrando” nel presepe grazie alla realtà virtuale.

La Villa sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:30. Il costo del ticket per accedere all’Igloo Christmas Village è di 5 euro. Per i residenti della penisola sorrentina l’ingresso è gratuito.