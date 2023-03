L’8 marzo musei gratis per tutte le donne, da Napoli a Caserta: le meraviglie da visitare

L’8 marzo 2023 l’ingresso ai musei e ai parchi archeologici statali sarà gratis per le donne: da Napoli a Caserta, diverse saranno le meraviglie da poter visitare liberamente in Campania. Per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della giornata, sono state organizzate numerose iniziative. Si tratta di uno degli eventi lanciati dal Ministero della Cultura, sulla scia del successo raggiunto dalla Domenica al Museo.

8 marzo 2023, musei gratis per le donne: i siti in Campania

Su proposta del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nella giornata di mercoledì 8 marzo, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville, giardini storici e altri luoghi della cultura, sarà gratuito.

Diversi sono i siti che hanno aderito all’iniziativa e resi noti sul sito del Ministero della Cultura. Tra questi il Parco Archeologico di Ercolano, che accoglierà le visitatrici dalle 8:30 alle 17:00 (con ultimo ingresso alle 15:30), e la Reggia di Caserta.

Anche il Parco Archeologico di Paestum e Velia celebra la Giornata internazionale della donna con l’ingresso gratuito riservato alla sola platea femminile e l’iniziativa “Storie di donne. Percorsi tematici per tutti a Paestum e Velia”.

Al Parco Archeologico di Pompei, mercoledì 8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna, che prevede ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali, sono previste visite speciali riservate alle donne titolari della My Pompeii card e un accompagnatore, al Laboratorio di ricerche applicate del Parco, centro di ricerche e analisi del Parco, custode di reperti organici unici rinvenuti nell’area vesuviana.

Sarà libero anche l’ingresso alla Biblioteca Nazionale di Napoli che terrà la cerimonia di intitolazione del monumentale Salone di Lettura a Guerriera Guerrieri, la donna che ha salvato in piena guerra un immenso patrimonio librario tra i più preziosi e antichi al mondo. A lei si deve la successiva risistemazione dei libri e delle collezioni della Nazionale. L’elenco degli appuntamenti, consultabili sul sito del Ministero, è in costante aggiornamento.