La Casina Vanvitelliana omaggia le donne: oggi ingresso gratis per tutte

Oggi, 8 marzo, per tutte le donne l’ingresso alla Casina Vanvitelliana di Bacoli sarà gratis: è l’iniziativa lanciata in occasione della Giornata Internazionale della Donna e resa nota dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Sua maestà ospita le regine! La Casina Vanvitelliana omaggia tutte le donne. Abbiamo deciso di aprire gratis il Real Sito Borbonico. L’8 marzo, dalle 10:00 alle 18:00, tutte le donne entreranno gratuitamente. Un luogo magico, tra il ponte sospeso sul lago del Fusaro. E poi le mostre artistiche, e ancora quadri, foto. Con un panorama mozzafiato, tra i siti culturali più importanti d’Italia. Orgoglio della Campania nel mondo” – ha scritto il primo cittadino sui social.

“Ringrazio il presidente del Centro Ittico Campano, Sergio Cosentini, per la bella iniziativa. La donna per eccellenza di Bacoli, apre le porte alle centinaia di regine, di principesse, che vorranno trascorrere qui l’8 marzo. Insieme è tutto più bello. Un passo alla volta”.

Un’iniziativa che si lega a quella promossa dal Ministero della Cultura che prevede, per la giornata di oggi, l’accesso libero per la platea femminile ai musei e parchi archeologici statali. Tra i siti della Campania visitabili gratuitamente ci sono la Reggia di Caserta, il Parco Archeologico di Ercolano, alcune Ville Vesuviane del Miglio d’Oro.

A Napoli non mancheranno omaggi culinari: la sede di via Scarlatti (Vomero) della pizzeria Errico Porzio, in occasione della riapertura, dalle ore 19:00 in poi offrirà pizze gratis a tutte le donne presenti nel locale.