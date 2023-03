Domani pizze gratis per tutte le donne: l’omaggio della pizzeria napoletana

Napoli – Domani, mercoledì 8 marzo, alla pizzeria di Errico Porzio situata al Vomero, in via Scarlatti, saranno offerte pizze gratis alle donne, in occasione della giornata a loro dedicata.

Proprio nella giornata di domani, la sede del locale, ampliato e rinnovato, tornerà ad accogliere la clientela. I tre forni, di cui uno destinato alle pizze senza glutine, lavoreranno a ciclo continuo e, per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne, a partire dalle 19:00 a tutte le donne sedute ai tavoli verrà servita la pizza gratis.

Per omaggiare il sesso femminile, Porzio ha deciso di riservare alle ospiti della serata il suo famoso “Ccà se magna e nun se pava”, la celebre frase legata al ricordo di Andrea, il giovane pizzaiolo che soltanto pochi mesi fa si è tolto la vita.

Anche nella sede che aprirà sul lungomare di Napoli, il celebre maestro pizzaiolo partenopeo ha voluto realizzare una sala che riprende quel motto, riservando alcuni tavoli alle persone bisognose che potranno pranzare o cenare a prezzi irrisori.

Tra gli eventi gratuiti in programma per l’8 marzo c’è anche l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso libero nei musei e parchi archeologici statali. Tra i siti campani che hanno aderito all’iniziativa ci sono, tra gli altri, la Reggia di Caserta e gli Scavi Archeologici di Ercolano.