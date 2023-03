Festa del cioccolato e Area Food a Gragnano: 3 giorni di abbuffate a ingresso gratis

Prosegue il tour di Choco Italia che, dopo la tappa di Nola, dal 24 al 26 marzo inonderà la centralissima via Quarantola di Gragnano (in provincia di Napoli), dando inizio alla grande festa del cioccolato artigianale. Si tratta di uno degli eventi gastronomici che continuano a riscuotere successo nelle più belle città d’Italia. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Choco Italia a Gragnano: dal 24 marzo parte la festa del cioccolato artigianale

La Capitale Mondiale della Pasta si prepara a trascorrere 3 giorni di gusto, accogliendo gli stand dei migliori maestri del cioccolato artigianale. Passeggiando per il centro sarà possibile perdersi nei profumi e nei sapori delle creazioni in finissimo cioccolato, dolci e specialità di tutta Italia, praline, cremini, torroni e cioccolatini per tutti i gusti.

Anche per la tappa gragnanese i più curiosi potranno seguire l’intera catena di lavorazione del cioccolato presso la Ciokofabbrica, la prima fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante. Inoltre sarà allestita un’attrezzatissima Area Food per assecondare le esigenze di tutti i presenti, non solo degli amanti del dolce. Il tutto accompagnato da animazione e spettacoli per grandi e piccini che si susseguiranno per tutta la durata dell’evento.

Un vero e proprio villaggio di prelibatezze che a partire da venerdì 24 e fino a domenica 26 marzo, aprirà al pubblico dalle 10 a mezzanotte. L’ingresso, ancora una volta, è libero per tutti i visitatori. L’evento è organizzato dall’Associazione Italia Eventi in collaborazione con l’amministrazione comunale di Gragnano, guidata dal sindaco Nello D’Auria.

L’ultima tappa annunciata del tour invernale di Choco Italia è quella di Frascati, in provincia di Roma, dove la fiera del cioccolato approderà nei giorni 30/31 marzo e 1/2 aprile. Ieri, invece, si è conclusa quella di Nola che ha visto la popolare piazza Duomo popolarsi di prelibatezze per 4 giorni di seguito. Il prossimo appuntamento in Campania è quello dell’ultimo weekend di marzo a Gragnano.