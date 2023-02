Festa del Cioccolato nella Città dei Gigli: 4 giorni di specialità a ingresso gratis

Dal 9 al 12 marzo a Nola c’è Choco Italia in Tour, la grande fiera dedicata al cioccolato artigianale che continua ad attestarsi tra gli eventi gastronomici più attesi di sempre. Dopo la tappa di Maiori, gli stand dei migliori maestri cioccolatieri invaderanno piazza Duomo con le loro prelibatezze, dalle 10 fino a mezzanotte. L’ingresso, come sempre, è gratis.

A Nola c’è Choco Italia, la fiera del cioccolato

“Quarta tappa di Choco Italia in Tour Fiera del Cioccolato Artigianale. Da giovedì 9 marzo a domenica 12 marzo saremo nella storica città di Nola, città millenaria di origine etrusca e città dei Gigli, nella centralissima piazza Duomo” – si legge sui canali social del Festival.

Anche questa volta, ad accogliere gli ospiti ci saranno tantissimi stand con le migliori creazioni in cioccolato artigianale, dolci e specialità italiane, praline, cremini, torroni e cioccolatini per tutti i gusti. Per quattro giorni sarà possibile perdersi tra i profumi e i sapori del cioccolato nella splendida piazza nolana. In piazza Duomo approderà anche la Ciokofabbrica, la prima fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante.

Si è conclusa ieri la fiera di Maiori, splendida cittadina della Costiera Amalfitana, che ha ospitato il regno del cioccolato, allestito direttamente sul lungomare, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale. Ancor prima a riscuotere grande successo era stata la tappa di Vico Equense. Dopo Nola sarà la volta di Gragnano (dal 24 al 26 marzo). Choco Italia sarà anche ad Alberobello, dal 2 al 5 marzo, e a Frascati, dal 30 marzo al 2 aprile.