Weekend a Napoli e dintorni, dai concerti alle abbuffate: tanti imperdibili eventi gratis

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 19, 20 e 21 maggio in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 19, 20 e 21 maggio 2023

Maggio dei Monumenti. Si intitola Napoli in Vetta la XXIX edizione del Maggio dei Monumenti che quest’anno si svolgerà in città fino al 4 giugno 2023 con oltre 80 eventi ad ingresso gratis. Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Napoli.

Concerti gratis con vista mozzafiato a Napoli. Entra nel vivo il Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli che nel corso del weekend darà il via a tre concerti gratis che animeranno la splendida terrazza dell’hotel San Francesco al Monte di corso Vittorio Emanuele. Sono tre gli appuntamenti previsti: due il 19 maggio (alle 18 e alle 20) e uno il 21 maggio (alle 20). L’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Gusto Italia a Pompei. Dal 18 al 21 maggio la splendida piazza Bartolo Longo di Pompei ospiterà Gusto Italia in tour, la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato aperta a tutti dalle 10:00 a mezzanotte, con ingresso gratis. Nella tappa pompeiana saranno protagoniste le prelibatezze di ben 6 Regioni, prima fra tutte la Campania, seguita da Sicilia e Puglia.

International Street Food a Gragnano. La VII edizione dell’International Street Food arriva a Gragnano, in provincia di Napoli, che per 4 giorni, dal 18 al 21 maggio, da capitale della pasta si trasformerà in regno del cibo da strada, ospitando piatti tipici nazionali e del mondo. Si tratta di uno degli eventi di street food più importanti d’Italia, organizzato da Alfredo Orofino. L’ingresso è gratis.

Il regno delle aragoste a Napoli. E’ stata inaugurata in Largo San Martino la mostra The Lobster Empire (che tradotto dall’inglese significa proprio “Regno dell’Aragosta”) dell’artista Philip Colbert che potrà essere ammirata fino al 15 luglio 2023.

Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano. Dal 4 marzo fino al 25 giugno 2023, il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiterà Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano, la mostra-evento dedicata ad uno degli artisti più amati a livello internazionale, particolarmente legato alla nostra città, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita.

Volo dell’Angelo in Campania. Dall’8 aprile ha riaperto la Zip Line Furore-Conca, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, che torna ad accogliere turisti e visitatori in vista dell’imminente stagione turistica.