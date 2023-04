A partire da sabato 8 aprile sarà nuovamente possibile cimentarsi nel Volo dell’Angelo con la riapertura della Zip Line Furore-Conca, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, che torna ad accogliere turisti e visitatori in vista delle vacanze pasquali e dell’imminente stagione turistica.

Volo dell’Angelo, riapre la Zip Line Furore in Costiera Amalfitana

Proprio in occasione della Pasqua, sarà possibile tornare ad ammirare le bellezze della Costiera dall’alto, in volo verso il cielo e il mare cristallino del Golfo di Salerno, ammirando il Fiordo da molti considerato il più bello d’Italia, ovvero quello di Furore.

Il tutto condividendo la sensazionale esperienza con le persone amate. La Zipline di Furore è l’unica in Italia a dotarsi della particolarità della doppia linea consentendo ad un’intera famiglia di quattro persone di compiere assieme l’emozionante volo, dai più grandi ai più piccoli.

Si parte dalla località di Schiato, nel Comune di Furore, per arrivare a Punta Tavola scivolando verso il mare lungo l’impianto, agganciati in totale sicurezza ad un’apposita imbracatura e a un cavo di acciaio. Si tratta di un’attività adatta a tutti che non richiede nessuna capacità specifica.

Bisogna semplicemente godere di buona salute e non superare i 120 kg di peso per il volo in due. Tutta l’attrezzatura necessaria viene fornita dallo staff, compresi gli occhiali protettivi consigliati per chi utilizza le lenti a contatto. L’esperienza si conclude con la sosta al belvedere situato alla partenza, facilmente raggiungibile in navetta.

Anche lì sarà possibile godere di uno spettacolo unico al mondo, tra le meraviglie del Golfo e le bellezze paesaggistiche circostanti, scorgendo Agropoli, Amalfi e addirittura Capri. Chi lo desidera potrà effettuare la propria prenotazione accedendo direttamente al sito ZipLine in modo da scegliere la data e l’orario che si preferisce. Inoltre è attivo un contatto diretto raggiungibile ai numeri 089 2027209 / 226068.