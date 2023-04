Concerto di Pasquetta gratis a Ravello: a pochi passi dal panorama mozzafiato

Il 10 aprile, nel giorno di Pasquetta, all’interno dello spettacolare Duomo di Ravello si terrà un concerto gratis, a pochi passi dal panorama mozzafiato della Costiera Amalfitana. Si tratta di uno degli eventi organizzati dalla Fondazione Ravello per celebrare le festività pasquali.

Pasquetta a Ravello con un concerto gratis

Il gioiello amalfitano sarà la location d’eccezione dell’evento. Il Duomo, che sorge nella piazza principale di Ravello, quasi attaccato a Villa Rufolo e alla sua Terrazza dell’Infinito a picco sul mare, a partire dalle 11:30 del Lunedì in Albis ospiterà l’Orchestra e il Coro del Teatro Verdi di Salerno.

I musicisti eseguiranno il Magnificat e il Gloria di Antonio Vivaldi preceduti dalla Sinfonia per archi e basso continuo Al Santo Sepolcro. A dirigere il concerto George Petrou, uno dei più sensibili interpreti del repertorio Barocco che inaugura a Ravello i suoi impegni italiani dell’anno che lo vedranno protagonista al Rossini Opera Festival e al Teatro alla Scala. Di origini greche, è uno dei maestri più importanti al mondo, candidato ai Grammy e vincitore dell’Echo Klassik.

Altri grandi nomi della musica animeranno il concerto. Tra le soliste ci saranno il contralto Francesca Ascioti, voce campana tra le più apprezzate che si è affermata nel mondo dell’opera vincendo numerosi concorsi internazionali, e il soprano Daniela Cappiello.

Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà possibile seguirlo anche in streaming attraverso la piattaforma Belltron.

LEGGI ANCHE

Mercatini di Pasqua a Napoli

Riti della Settimana Santa: il calendario delle celebrazioni

Di seguito il programma dettagliato dell’evento:

Lunedì 10 aprile

Duomo di Ravello, ore 11.30

Orchestra e Coro del Teatro G. Verdi di Salerno

Direttore George Petrou

Francesca Ascioti, contralto

Daniela Cappiello, soprano

Maestro del coro Francesco Aliberti

Antonio Vivaldi

Sinfonia per archi e basso continuo “Al Santo Sepolcro” RV 169

Magnificat per soli, coro e orchestra RV 611

Gloria per soli, coro e orchestra RV 589.