Luci di Sant’Anna, Bacoli diventa un enorme castello incantato: stand, musica e fuochi

Il 25 luglio, dalle 20:30, passeggiando per il centro di Bacoli sarà possibile godere della magica atmosfera delle luminarie di Sant’Anna, installate in occasione della grande festa organizzata in onore della Santa Patrona con un programma ricco di momenti suggestivi e religiosi, primo fra tutti l’incendio del Campanile.

Bacoli, luminarie per la festa di Sant’Anna e incendio del Campanile: il programma

Dalle 20:00 alle 20:30 è prevista l’accensione delle luminarie che daranno il via ai festeggiamenti illuminando l’intero corso, dalla Villa Comunale a piazza Marconi e oltre. Il centro storico di Bacoli si trasformerà in un enorme Castello incantato, con un lungo tunnel d’ingresso luminoso e coloratissimo.

Alle 21:00 si terrà la Santa Messa di veglia presso la parrocchia di Sant’Anna, nel borgo antico, presieduta da padre Carmine Guida. Alle 22.30 il momento più atteso: l’incendio del campanile, la novità assoluta di questa edizione. Tra fuochi piromusicali, musica, luci e fumogeni tutti potranno assistere allo spettacolo mozzafiato, visibile da diversi punti della città e dalla spiaggia.

I festeggiamenti proseguiranno anche nelle giornate successive tra bancarelle, bande musicali, giochi e intrattenimento. Dal 3 all’8 agosto diversi ospiti d’eccezione saliranno sul palco allestito in Villa Comunale dando inizio ad un cartellone di esibizioni e concerti gratis per tutti. Il 6 agosto, inoltre, la statua di Sant’Anna attraverserà in processione le strade del Paese.

“Sarà la festa dei bambini, siamo pronti ad accendere le luminarie di Sant’Anna. Ad accendere questa magia saranno i bambini. Vi aspettiamo tutti dalle 20:00 alle 20.30, premeremo tutti insieme il pulsante che darà inizio alla festa. Sarà la festa dei più piccoli, la festa dei bacolesi e di quanti amano Bacoli. Ringrazio tutti quanti stanno lavorando per rendere queste settimane indimenticabili. Siamo una squadra al servizio della città. Ci vediamo tra qualche ora e sarà bellissimo” – si legge nel post diffuso sui social dal sindaco Josi Gerardo della Ragione.