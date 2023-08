Il Borgo delle Favole incanta con il Mercato Orientale: boom di visitatori nel primo weekend

Un nuovo, grande successo per Il Borgo delle Favole che anche quest’anno, come nelle scorse edizioni, è stato travolto dall’entusiasmo del pubblico che è accorso in massa per vivere la magica atmosfera del mondo incantato delle fiabe. Il primo fine settimana delle kermesse, che si sta svolgendo presso il borgo medievale di Quaglietta con il suo suggestivo castello, ha registrato una massiccia presenza di pubblico che è giunto da ogni provincia della Campania e perfino dalle regioni limitrofe.

Grande successo per Il Borgo delle Favole: pienone nel fine settimana

La quarta edizione de Il Borgo delle Favole si sta svolgendo dal 5 agosto e la serata conclusiva si terrà a Ferragosto. La cornice della manifestazione è, come detto, il borgo medievale di Quaglietta (frazione di Calabritto, Avellino) fondato nel 1100 e sorto insieme al Castello Normanno: l’atmosfera perfetta, insomma, dove ambientare e far rivivere le favole più celebri ed amate da grandi e bambini.

Il Mercato Orientale riproduce il suq di Marrakach

Quest’anno Il Borgo delle Favole è diventato Il Borgo d’Oriente, grazie al tema scelto che è quello delle Mille e una notte, la raccolta di storie provenienti dall’Oriente. Ciò ha ispirato la riproduzione del Mercato Orientale di Agrabah, la città di Alladin, che riprende il tradizionale suq di Marrakech. Qui non solo si possono comprare prodotti provenienti dal Medioriente come gli incensi o i tappeti, ma soprattutto la lampada magica, proprio come quella dove vive il Genio di Aladino. Mercato Orientale che di sera si illumina divenendo la meravigliosa scenografia dello spettacolo serale, quello più atteso e suggestivo della giornata.

Gli spettacoli con i personaggi Disney più amati

L’Oriente non è l’unico sfondo della manifestazione, al contrario: al Borgo delle Favole non possono mancare i personaggi Disney più amati dalla principessa Aurora a Trilly passando per la Sirenetta, il granchio Sebastian, e tanti altri. In questo modo tutti possono rivivere le avventure dei cartoni animati, con la possibilità di incontrare il Tappeto Volante ma anche assistendo a spettacoli dal vivo e musical come In fondo al mar (La Sirenetta) o quello ispirato ad Alladin, cantato e ballato dal vivo. Spettacoli che cominciano ogni giorno a partire dalle 17 e si ripetono ogni ora. Tutto questo tra le stradine piene di persone, odori e sapori orientali per un’immersione completa e totale in un’esperienza immersiva.

RIEPILOGO INFO

– Cosa: Il Borgo delle Favole

– Dove: Borgo medievale di Quaglietta, Calabritto

– Quando: dal 5 al 15 agosto 2023

– Spettacoli ogni ora dalle 17 alle 22

– Info sul sito www.madovevivonoicartoni.it

– Acquisto e costi dei ticket alla biglietteria in loco, € 10 per adulti e bambini, gratis per bambini con meno di 3 anni

– Prenotazione obbligatoria online

Come arrivare al borgo medievale di Quaglietta

Sulla Salerno-Reggio Calabria uscire a Contursi Terme e proseguire per 10 km. Strada Statale 91 che dista 3 km dal bivio di Calabritto.