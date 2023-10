Festa della Mela Annurca, la regina delle mele: 3 giorni di stand, musica e meraviglie

Dal 20 al 22 ottobre a Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta, torna la Festa della Mela, uno degli eventi gastronomici più attesi dalla popolazione, dedicato al gustoso frutto e soprattutto alla specialità della mela annurca.

Festa Mela Annurca a Valle di Maddaloni: gusto, musica e visite

Giunta alla sua XXIX edizione, la Festa della Mela di Valle di Maddaloni è diventata un vero e proprio punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni organizzate in Campania, puntando ad esaltare le eccellenze del territorio.

Si susseguiranno tre giornate dedicate all’enogastronomia, alle tradizioni, alla storia e alla cultura del posto. Protagonista della kermesse la mela, e soprattutto quella “annurca”, definita anche “la regina delle mele” per la spiccata qualità del frutto, la polpa croccante e gradevolmente succosa.

Il centro storico di Valle di Maddaloni sarà invaso di stand pronti a deliziare gli ospiti con svariate prelibatezze a base di mela, sapientemente preparate dalle massaie vallesi. Perdendosi tra profumi e sapori, i visitatori potranno immergersi in un vero e proprio percorso di gusto, assaggiando ed acquistando prodotti d’eccellenza.

Anche quest’anno non mancherà l’intrattenimento. Ci saranno, infatti, gruppi popolari con esibizioni live, spettacoli in piazza, esibizioni per bambini, mostre e momenti musicali per le serate di venerdì, sabato e domenica. Giornate di gusto e intrattenimento ma anche di escursioni alla scoperta delle meraviglie del territorio: si terranno visite guidate alle chiese, percorsi naturalistici di incomparabile bellezza presso l’Acquedotto Carolino (Patrimonio Unesco) e tanto altro ancora.

RIEPILOGO INFO

Cosa: La Festa della Mela Annurca;

Dove: Valle di Maddaloni, provincia di Caserta;

Quando: dal 20 al 22 ottobre 2023.