Meraviglia alla Reggia di Caserta: passeggiata gratis tra Bosco, Acquedotto e cascate

Sabato 14 ottobre 2023 la Reggia di Caserta regala un nuovo suggestivo percorso tra natura e paesaggi mozzafiato: i visitatori potranno, infatti, prendere parte alla passeggiata dal Bosco di San Silvestro all’Acquedotto Carolino fino al Torrione della Cascata del Parco Reale. La partecipazione è gratis, previa prenotazione.

Reggia Caserta: passeggiata gratis tra Bosco e Acquedotto Carolino

L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2023 del Museo. L’appuntamento con i partecipanti è fissato alle ore 9:30 davanti al cancello d’ingresso del Bosco di San Silvestro, in località San Leucio. L’Oasi, gestita dal WWF, a pochi passi dalla Reggia, si estende per circa 76 ettari e comprende le due colline contigue di Montemaiuolo e Montebriano.

I visitatori percorreranno, poi, il tratto di Acquedotto Carolino che alimentava il setificio di San Leucio per poi giungere al Torrione, dove nasce la cascata che alimenta le fontane dello straordinario Parco Reale. Qui potranno ammirare la Via d’Acqua del Museo godendo di una vista mozzafiato che spazia da Punta Campanella, in Penisola Sorrentina, alle isole del Golfo di Napoli, in particolare Capri e Ischia.

LEGGI ANCHE

Festa della Mela Annurca: 3 giorni di stand e percorsi naturalistici all’Acquedotto Carolino

Ferrarelle apre le sue sorgenti: apertura straordinaria gratis di un luogo unico al mondo

Giornate FAI. Due giorni gratis tra ville, musei, castelli e giardini: i siti aperti da Napoli a Caserta

Per prendere parte alla passeggiata naturalistica, tra luoghi storici e scorci mozzafiato, bisogna effettuare la prenotazione inviando una mail all’indirizzo rece.acquedottocarolino@cultura.gov.it. Non è previsto il pagamento di alcun biglietto di ingresso.

Il percorso, prevalentemente pianeggiante, è di circa 3 km complessivi, tra andata e ritorno. Non è consigliato a persone con mobilità ridotta. Ai partecipanti si suggerisce di indossare capi d’abbigliamento comodi con scarpe basse. Non è possibile parcheggiare l’auto all’interno del Bosco di San Silvestro.