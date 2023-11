È già Natale nello splendido borgo campano: luci accese tra alberi e scenografie magiche

A Cetara, splendido borgo della Costiera Amalfitana, è già Natale: per salutare il 2023 il gioiello campano si è già illuminato a festa con l’accensione delle spettacolari luminarie, inaugurate lo scorso 4 novembre, e il lancio di Notti Azzurre Winter Edition, il ricco cartellone di eventi natalizi in programma fino a gennaio 2024.

Luminarie di Natale a Cetara: il gioiello amalfitano è già illuminato

Ad accogliere cittadini, visitatori e turisti c’è un grande albero di Natale fatto di luminarie, a pochi passi dalla spiaggia, con vista sul mare cristallino di Cetara. Un tripudio di luci che illumina ogni angolo del paese tra installazioni a forma di ombrelli colorati, enormi caramelle, pioggia di lucine e variopinte farfalle.

Passeggiando per il centro, grandi e piccini potranno perdersi nella magica atmosfera natalizia che si respira, ammirando il panorama mozzafiato della Costiera. Non solo meravigliose luminarie: per oltre due mesi si susseguiranno iniziative ed eventi a tema, adatti per tutte le età.

Venerdì 10 novembre, alle 16 presso la Sala Ave Maria, si terrà il Laboratorio di Ceramica per i bambini mentre nelle serate del 17 e del 24, a Torre Vicereale, si terrà l’evento dedicato alla tradizionale colatura di alici e al vino da gustare. Sarà, poi, replicato il primo dicembre.

Il 7 dicembre sarà la volta di Aspettando l’Immacolata, con l’esibizione musicale di un gruppo folk che animerà le vie del paese a partire dalle 18:30. Il 22 dicembre è in programma Aspettando Babbo Natale, un vento che anticipa l’arrivo di Santa Claus con animazione per bambini nella Sala Ave Maria. Il giorno successivo, la stessa location ospiterà una grande tombolata che si ripeterà il 29 dicembre.

Dal 25 al 28 dicembre, alle 20, sarà possibile assistere alla commedia Il settimo si riposò a cura della Compagnia Teatrale Cetarese in Sala M. Benincasa. Nel giorno di Natale, a mezzanotte, ci sarà la funzione religiosa dedicata alla nascita di Gesù e il 26 dicembre un concerto di musiche natalizie, alle 12, in Largo Marina. Non mancherà il Capodanno di Cetara, la grande festa in piazza con musica live, dj set ed effetti speciali. Venerdì 5 gennaio 2024 è atteso, poi, l’arrivo della Befana.