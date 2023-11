Arriva la Fiera dei Dolci di Natale: 4 giorni tra luminarie e specialità a ingresso gratis

Choco Italia in Tour annuncia una nuova tappa dedicata ai dolci, stavolta in una cornice d’eccezione: dal 23 al 26 novembre, sul lungomare Trieste Santa Teresa di Salerno, già illuminato a festa in occasione delle Luci D’Artista, si terrà Salerno Dolcissima, la festa dedicata al cioccolato artigianale e ai dolci tipici del Natale. Si tratta di uno degli eventi pensati per gli amanti delle prelibatezze del periodo. L’ingresso è gratis.

Salerno Dolcissima, fiera del cioccolato e dolci di Natale tra le Luci

Per quattro giorni, dalle 10 a mezzanotte, passeggiando tra le scenografiche luminarie natalizie, sarà possibile perdersi tra i numerosi stand di prelibatezze di Salerno Dolcissima, la kermesse che coniuga gusto, tradizioni e atmosfera natalizia.

Nella splendida location del lungomare salernitano sarà possibile degustare ed acquistare il miglior cioccolato, ammirando le creazioni dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Non mancheranno praline, cremini, torroni e cioccolatini per tutti i gusti ma anche creme spalmabili alla nocciola, al pistacchio siciliano, al cioccolato di Modica.

A completare l’offerta torroni di svariati gusti, liquori e miele di produzione artigianale. Al centro della scena i dolci e le specialità della tradizione natalizia campana e salernitana tra panettoni, mostaccioli, cassate, pastiere, struffoli e tanto altro.

Ad arricchire la kermesse anche la componente spettacolare con l’esibizione itinerante di Willy Wonka e la sua Chocoparade a bordo dell’innovativa Choco Car, tra musiche jazz e danza aerea. L’evento, promosso da CNA, organizzato e realizzato da Associazione Italia Eventi, gode del patrocinio di Comune di Salerno e Camera di Commercio di Salerno.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Salerno Dolcissima, fiera del cioccolato e dei dolci di Natale;

Quando: dal 23 al 26 novembre;

Dove: lungomare Trieste Santa Teresa di Salerno.