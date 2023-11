Il 26 novembre torna Candele al Borgo, uno degli eventi più suggestivi dell’intera Campania che si terrà a Castel Morrone, in provincia di Caserta, nella frazione di Largisi, un caratteristico borgo fatto di antichi cortili, archi e vicoli che saranno illuminati con migliaia di candele.

Candele al Borgo, tra luci e spettacoli: magia a Castel Morrone

Largisi si trasformerà in un vero e proprio borgo incantato: qui le luci artificiali si spegneranno completamente per dare spazio alla calda e suggestiva atmosfera delle tante candele sparse in ogni angolo, tra scale, vicoli e stradine.

A guidare i visitatori in questo fantastico scenario, costellato di addobbi scenografici, saranno artisti di strada e trampolieri luminosi itineranti. Non mancheranno esibizioni di musica popolare e spettacoli del fuoco oltre a degustazioni gastronomiche grazie all’apposita area food&beverage messa a disposizione degli ospiti.

LEGGI ANCHE

Apre la Città del Natale nel Napoletano tra luci e parco fiabesco: ingresso gratis

Villaggi, eventi e Mercatini di Natale 2023: i più belli da vedere a Napoli e in Campania

Passeggiando tra le mille fiammelle sarà possibile incontrare personaggi da favola e imbattersi in giardini incantati, così da rendere l’esperienza unica anche per i più piccoli. Uno spettacolo suggestivo e mozzafiato, nonché l’evento più luminoso dell’anno, in una location che conserva ancora i segni dell’antichità, tra case e palazzi che conservano ancora i ricordi di un tempo.

Il percorso prenderà il via a partire dalle 17:30 di domenica 26 novembre. I biglietti di ingresso sono acquistabili sul posto a partire dalle 16:30 ed hanno un costo di 5 euro. I bambini fino ai 12 anni entrano gratis. Per i partecipanti è disponibile un’area parcheggio e un servizio navetta gratuito. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato al 3 dicembre.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Candele al Borgo;

Quando: domenica 26 novembre 2023 dalle 17:30;

Dove: borgo di Largisi, frazione del Comune di Castel Morrone, provincia di Caserta.