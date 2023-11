La magia del Natale a Napoli, via ai mercatini in piazza Dante: l’ingresso è gratis

In occasione delle imminenti festività, Napoli si prepara ai festeggiamenti con l’apertura dei mercatini di Natale in piazza Dante che saranno inaugurati nella giornata di sabato 2 dicembre, a partire dalle ore 11:30. L’ingresso è libero.

Napoli, mercatini di Natale a ingresso gratis in piazza Dante

Tra stand di artigianato, prodotti locali e specialità culinarie, i mercatini allestiti nella celebre piazza partenopea, dalla mattinata di sabato accoglieranno cittadini, visitatori e turisti, dando ufficialmente inizio al Natale della Municipalità 2.

“I mercatini di Natale a piazza Dante, nel cuore della Municipalità 2, diventano simbolo di condivisione, dove sarà possibile esplorare le creazioni degli artigiani locali e godere di prodotti tipici natalizi” – è l’annuncio diffuso sui canali social ufficiali del Comune di Napoli.

All’inaugurazione dei mercatini, per dare ufficialmente il via all’evento, presenzieranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessora alle attività produttive Teresa Armato e il presidente della Municipalità 2 Roberto Marino.

La città, intanto, resta ancora “al buio”: nulla è stato ancora reso noto sulle installazioni luminose che abbelliranno le strade principali e le periferie del territorio. Diversamente dagli anni precedenti, quest’anno è saltato l’accordo con la Camera di Commercio ma il Comune sarebbe intenzionato ad investire circa 2 milioni per gli addobbi scenografici.

Spazio anche al videomapping con l’animazione e l’illuminazione dei monumenti simbolo di Napoli, non ancora stabiliti. Dunque, una scia di colori e scintille che dovrebbero trasformare la città in un tripudio di luci entro e non oltre, probabilmente, l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

“Nei luoghi dove non ce la facciamo con le risorse pubbliche a montare le luminarie su alcune strade ci apriremo al contributo del privato. Abbiamo avuto dalle Municipalità la relazione delle strade dove si intendono montare le luminarie di Natale. Ora cominciamo la suddivisione del plafond stabilito per l’allestimento e le Municipalità stanno facendo gli affidamenti per passare al montaggio delle luci” – queste le parole del sindaco Gaetano Manfredi.