Street Food tra le Luci di Natale: 4 giorni di pizze, panini e dolci a ingresso gratis

Dal 7 al 10 dicembre 2023 torna il Sorrento Street Food Village, la grande fiera dedicata al cibo che riempirà la celebre piazza Lauro di coloratissime Apecar portatrici di bontà tra pizze, panini, dolci e tante altre specialità. Un vero e proprio villaggio di gusto che accoglierà cittadini e visitatori, ad ingresso gratis, dalle 17:30 alle 23:30. Si tratta di uno degli eventi che rientrano nel programma della XV edizione di M’illumino d’Inverno.

Sorrento Street Food Village 2023: 4 giorni tra pizze, panini e dolci

Tanti saranno gli Apecar disposti in piazza, appartenenti ad alcune delle realtà più affermate in ambito food, pronte a deliziare la clientela con pietanze d’eccezione. Tra le specialità culinarie che potranno essere assaggiate sul posto non solo panini di alta macelleria ma anche pizze fritte e a portafoglio, piatti gourmet, fritti, specialità siciliane e tanto altro.

Tra le aziende presenti: Da Gigione, Mizzeca che meraviglia la Sicilia, Mary’s Bee, Pizzeria da Mario, The King Arrosticini, Masseria Cilento, Twins Gourmet, Ape Bistrot, Sud Eat – Napulitan Food, Sorbetto a Pedali, Biancalatte, Ape Pizza da Michele, Pompi Tiramisù, Panù, Bee Chic.

Durante tutta la manifestazione si alterneranno momenti di show cooking con la partecipazione di noti chef e spettacoli con musica, cabaret, magia, animazione e artisti di vario genere. Non mancheranno ospiti d’eccezione, come il trio de I Ditelo Voi che inaugureranno il villaggio con uno spettacolo di cabaret nella serata di giovedì 7 dicembre (ore 21).

Venerdì 8 dicembre, alle 18:30, sarà la volta della parata con mascotte Disney, musica e animazione. Sabato 9 dicembre, alle 21, è in programma Il Caso Jovine, un concerto di Nicola Caso e Valerio Jovine. Per il gran finale di domenica, alle 18:30 partirà la Street Circus con artisti di strada, maghi e animazione.