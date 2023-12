Arriva la Fiera dei Panettoni di Natale: tra assaggi e spettacoli a ingresso gratis

Domenica 3 dicembre 2022, dalle ore 19:30, si terrà Paganettone, la fiera dedicata al panettone che si terrà in via Marconi a Pagani, in provincia di Salerno. Si tratta di uno degli eventi organizzati dal Forum dei Giovani, pensato per regalare a tutti gli amanti del celebre dolce natalizio una serata all’insegna del gusto e del divertimento.

Paganettone, arriva la fiera del panettone a Pagani

Cittadini e visitatori potranno prendere parte alla degustazione dei panettoni, di diverse tipologie e gusti, realizzati dalle pasticcerie del territorio che hanno deciso di contribuire all’iniziativa facendo conoscere ed assaggiare le loro prelibatezze.

Saranno presenti, con le loro specialità natalizie, le seguenti pasticcerie: Il Mondo Senza Glutine, La Montalbino, Fatu Maestri Pasticcieri, Voglia di Dolcezze, Pasticceria Carrelli, Odissea, Pasticceria Capasso, Bar Pompei. A partecipare con uno stand saranno anche gli studenti di pasticceria dell’IPSSEOA Marco Pittoni, che proporranno agli ospiti la loro proposta di panettone.

Non mancheranno momenti di intrattenimento per grandi e piccini. Ad accompagnare il percorso degustativo sarà la musica live degli Skizzekea mentre i più piccoli potranno divertirsi tra giochi e spettacoli a cura dell’animazione La Giostra. Non mancheranno artisti di strada e tante altre sorprese. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Base.

LEGGI ANCHE

Il panettone più buono d’Italia si mangia in Campania: stravince con classico e ripieno

Il panettone più buono del mondo si mangia in Campania: trionfano napoletani e casertani

“Durante la giornata di domenica 3 dicembre, via De Vivo e via Marconi saranno interessate da ordinanza di istituzione di Ztl dalle 9 alle 13 e di isola pedonale dalle 15 alle 22. L’azione di divieto del traffico veicolare anche per i residenti dalle 3 del pomeriggio è stata intrapresa per favorire il godersi degli eventi in programma e la passeggiata per grandi e piccini, vista la presenza di stand” – ha comunicato il sindaco Lello De Prisco.

Intanto in piazza è in allestimento la pista di pattinaggio sul ghiaccio che ospiterà adulti e bambini dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.