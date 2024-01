Parte la Fiera della Befana a Napoli tra stand, spettacoli e concerti gratis: il programma

Fiera della Calza della Befana 2024 in piazza Mercato a Napoli – Immagine di repertorio

Prende il via domani, mercoledì 3 gennaio, la grande Fiera del Giocattolo e della Calza della Befana 2024 che si terrà a Napoli, in piazza Mercato e piazza del Carmine, fino al giorno dell’Epifania tra stand di dolci e giocattoli, concerti e Notte Bianca con Enzo Gragnaniello in concerto. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo festivo nel Napoletano. L’ingresso è gratis.

Napoli, Fiera della Befana 2024 di piazza Mercato: programma

Si parte mercoledì 3 gennaio alle ore 17 con l’inaugurazione della fiera in presenza delle autorità cittadine, allietata dallo spettacolo della Banda Musicale di Casola e delle Majorette. La celebre piazza partenopea si trasformerà in un vero e proprio regno di dolciumi, dove poter riempire le tradizionali calze fino a notte inoltrata.

Dalle ore 20 nella chiesa di Sant’Eligio Maggiore avrà inizio la 27esima edizione della manifestazione Dona un giocattolo che dona un sorriso con il concerto del coro della città di Napoli diretto dal maestro Carlo Morelli. Nel corso della serata saranno donati ai bambini del centro storico i giocattoli raccolti da Asso.Gio.Ca.

Seguiranno ulteriori momenti di intrattenimento musicale: il 4 gennaio alle 20 è in programma il concerto di musica sacra del coro universitario Joseph Grima, diretto dal maestro Luigi Grima, all’interno della chiesa di Sant’Eligio Maggiore mentre il 5 gennaio, in occasione della Notte Bianca, si esibirà nel bel mezzo di piazza Mercato il cantautore partenopeo Enzo Gragnaniello.

La Fiera, tra stand di cioccolato, caramelle e tanti altri articoli, sarà aperta con i seguenti orari: mercoledì 3 gennaio dalle 15 a mezzanotte; giovedì 4 gennaio dalle 9:30 a mezzanotte; venerdì 5 gennaio dalle 9:30 alle 6:00 della mattinata del 6 gennaio.

“Per il secondo anno consecutivo saremo tra i promotori di questa splendida e rinnovata tradizione che riporta in piazza la Fiera del Giocattolo della Befana e contribuisce a quell’opera di riqualificazione urbana e sociale che stiamo attuando nell’intera area di piazza Mercato in collaborazione con alcuni tra i partner più attivi del territorio. Una vocazione che passa anche per l’originaria vocazione commerciale della zona” – ha commentato Giuseppe De Stefano, segretario generale della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli.