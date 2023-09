Il programma di ArtTorre reso pubblico con una conferenza stampa a Palazzo Baronale: ArtTorre, sincrasi delle parole “attore”, “torre” e “art”, è il nome scelto per la rassegna culturale che in un mese e mezzo porterà all’esibizione di 27 associazioni e realtà culturali di Torre del Greco.

ArtTorre, 18 serate di spettacolo e cultura a Torre del Greco

Durerà complessivamente circa un mese e mezzo la kermesse culturale organizzata dal comune di Torre del Greco e fortemente voluta dal sindaco Luigi Mennella per dare voce alle numerose associazioni cittadine che, ad oggi, non dispongono di strutture pubbliche dove potersi esibire.

Associazioni culturali, musicali, Onlus, scuole di teatro, organizzazioni che spesso sono vicine a contesti sociali difficili: l’importanza di queste realtà è stata chiamata in causa più volte in occasione di recenti fatti di cronaca avvenuti non lontani dalla città del corallo. Attività che spesso si pongono come luogo di aggregazione per ragazzi, figli di Torre del Greco, che in esse possono sviluppare ed esprimere le loro attitudini, aspirazioni: costrette generalmente a lavorare in box, scantinati o piccoli locali per produrre contenuti di altissimo spessore e finire a vincere premi e riconoscimenti fuori dai confini cittadini: ancora oggi, infatti, Torre non dispone di un teatro comunale per dare il meritato lustro a queste attività.

Ma sono tantissimi anche gli adulti e le persone con diverse primavere sulle spalle a trovare in queste attività amatoriali (ma non troppo) il loro momento felice: l’intenzione dell’amministrazione è stata, appunto, quella di offrire un palcoscenico a questi gruppi per mettere in mostra il frutto del loro impegno.

Anzi, i palcoscenici saranno due, poiché gli eventi saranno suddivisi tra Villa Macrina, nella zona di Santa Maria La Bruna, e gli ex Mulini Marzoli di via Calastro.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito (ma meglio prenotare)

Tutte le serate saranno ad ingresso gratuito ma con un numero limitato di posti per motivi di sicurezza (circa 500 in Villa Macrina, circa 800 ai Mulini Marzoli): per questo, da settimana prossima, sarà attivo sul sito del comune di Torre del Greco un link al quale si potranno prenotare gli ingressi. In alternativa ci si può registrare di persona, all’ufficio Cultura dell’ente. “Sappiamo che queste modalità possono essere complesse per chi è meno pratico o ha difficoltà a raggiungere i nostri uffici comunali: per questo, l’accesso sarà comunque consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili anche alle persone sprovviste di prenotazione. Desideriamo la più ampia partecipazione possibile da parte dei cittadini, non è nostra intenzione escludere nessuno“, spiega il dirigente Gennaro Russo.

ArtTorre, il programma degli eventi in Villa Macrina

Domenica 24 settembre 2023 – ore 20.30

Associazione Gianni Pernice

“Donna Chiarina Pronto Soccorso”

Venerdì 29 settembre 2023 – ore 20.30

Associazione Ladri Di Copioni

“Menecmi” di Plauto

Domenica 1° ottobre 2023 – ore 20.30

Associazione Anema e Core

Lina Nappo in “Volere … volare – Omaggio a Domenico Modugno”

Mercoledì 4 ottobre 2023 – ore 20.00

Associazione World Dance

“Dalla sirena Parthenope a Mare fuori”

Giovedì 5 ottobre 2023 – ore 20.30

Parrocchia S.Maria di Portosalvo

“O muorto dint’ o muro”

Venerdì 6 ottobre 2023 – ore 20.30

Associazione Ethnos Club

“Cantata per la festa dei bambini morti di mafia”

Domenica 8 ottobre 2023 – ore 18.30

Associazione De Bellis

I solisti della banda cittadina “I corallini”

ore 20.30

Associazione Il teatro di Donna Peppa

“E denare fanno veni’ a vista ‘e cecate”

ArtTorre, il programma degli eventi ai Mulini Meridionali Marzoli

Venerdì 13 ottobre 2023 – ore 20.30

Associazione Teatro Club Gino Roma 1972

“Cafè Chantant”

Domenica 15 ottobre 2023 – ore 18.30

Associazione Teatro Ragazzi

“Concerto dedicato ad Enrico Caruso”

ore 20.30

Associazione Balagancik

“Tingel contro Tangel”

Giovedì 19 ottobre 2023 – ore 20.30

Associazione Disabili Torresi

“The Dreamers – Notte di musica e sogni”

Venerdì 20 ottobre 2023 – ore 20.00

Associazione De Curtis

“Non dovevo essere io”

a seguire

Associazione Primaurora

“Concerto musicale Luna Janara”

Domenica 22 ottobre 2023 . ore 18.30

Associazione Merope

“Una serata al Salone Margherita”

ore 20.30

Associazione Vien vien cu’mme”

“È cosa ‘e niente”

Giovedì 26 ottobre 2023 – ore 20.30

Associazione Amici della musica APS

“‘Na voce sotto ‘a luna”

Venerdì 27 ottobre 2023 – ore 19.30

Associazione B & Co

“Tra Napoli e un bicchiere”

a seguire

Associazione Nuovo Copione

“Parlami d’amore Mariù”

Sabato 28 ottobre 2023 – ore 18.00

Associazione ACMT

“Concerto bandistico napoletano”

ore 21.oo

Associazione Melallucca

“Napulegni: tributo a Pino Daniele”

Venerdì 3 novembre 2023 – ore 20.00

Associazione Cuore di Gesù

“Napule, ‘na resata e ‘na canzona”

Domenica 5 novembre 2023 – ore 18.00

Associazione Gazebo Rosa Onlus

“Coralline alla riscossa”

ore 20.30

Associazione Adagi

“7 minuti”

Giovedì 9 novembre 2023 – ore 20.00

Associazione Le Ballet

“Noi, la nostra terra” danza su musica napoletana