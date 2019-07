Torna dopo circa 50 anni la grande lirica al Teatro romano di Benevento con la direzione artistica di Vittorio Sgarbi. La rassegna voluta dalla Regione Campania è promossa dalla società Scabec S.p.A.

Essa ha come obiettivo quello di rilanciare e valorizzare uno dei siti culturali più significativi del nostro territorio.

Il teatro romano di Benevento fu costruito nel II secolo sotto l’imperatore Adriano nelle vicinanze del cardo maximus; oggi è circondato dal medievale Rione Triggio. La pianta del teatro è semicircolare e presenta dimensioni grandiose, con un diametro di 90 m ed originariamente aveva una capienza di 15mila persone.

Anche se il teatro fu inaugurato nel 126 sotto Adriano, solo da poco sono emerse sotto di esso strutture sepolte da un’alluvione avvenuta nel I secolo d.C. Da questo si suppone che sia stato costruito sui resti di un edificio anteriore.

Abbandonato in epoca longobarda, il teatro fu parzialmente interrato e utilizzato come fondazione per abitazioni.

Il Programma:

4 agosto , ore 20.30 – “Rigoletto” di Giuseppe Verdi / regia di Katia Ricciarelli

11 agosto , ore 20.30 – “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo / regia di Vittorio Sgarbi

7 settembre , ore 20.30 – “La vedova allegra” di Franz Lehar / regia di Flávio Trevisan

Biglietti disponibili da lunedì:

intero – € 15

ridotto* – € 5

*under 25 / possessori Campania>Artecard

Info :

www.teatrobenevento.it

0824 1664383 [ept benevento] ore 9.00 – 19.00

